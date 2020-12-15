Yurt dışı gezileri seyahat severlerde büyük heyecan uyandırıyor. Başka bir ülke, başka bir dil, farklı bir millet bir geziyi daha cazibeli hale getirebiliyor. Eminim ki yurtdışına çıkan herkes ilk deneyiminde o heyecanı yaşamıştır. Peki heyecanla birlikte hissedilen korku, endişe gibi karamsar hisler? İyi bir planlamayla yola çıkılınca o hislerin ne kadar gereksiz olduğunu da anlıyor insan. İşte yurt dışı seyahatlerde dikkat edilmesi gerekenler!
Pandemi sonrası seyahat planı yapıyorsanız ve özellikle ilk defa yurt dışına çıkacaksanız aşağıda yazdığım başlıklara tek tek dikkat etmenizde fayda var.
NOT: Bu bahsedeceğim hususlar bireysel yaptığınız seyahatler için geçerlidir.
Bu konu oldukça hassas bir konu. Yurt dışı seyahatlerde özellikle pasaportunuzun en az 6 ay geçerlilik süresinin olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Bu 6 aylık süre ülkeden ülkeye değişebilir fakat genelde 6 ay geçerlilik süresi aranır. Vize sürenize de dikkat etmeniz gerekiyor. Bir ülkede vize süresinden fazla kalmanız demek ülkeden çıkış yaparken ceza ödemeniz gerekiyor demektir. Dolayısıyla vize sürenize de dikkat etmeniz önemli.
Yurtdışında sizin kimliğiniz pasaportunuz demektir. Yurtdışı seyahatlerde pasaportunuzu yanınızda taşımanız oldukça önemli. Herhangi bir polis kontrolünde pasaport göstermeniz gerekebilir. Aksi takdirde ülkeye yasadışı şekilde girdiğiniz bile değerlendirilebilir. Pasaportunuzu yanınızdan ayırmayın.
Yurtdışına çıktınız ve havalimanında ilk girişi yaptınız. Otelinize ulaşmak için o ülkenin parasına ihtiyacınız var. Para bozdurmak için mümkünse havalimanları yerine şehir merkezlerini tercih edin. Şehir merkezlerinde paranızı daha yüksek kurdan bozdurabilirsiniz. Bir de yurtdışına çıkmadan TL'nizi dolar ya da euro'ya çevirmeyi unutmayın.
Yurt dışında kredi kartınızla alışveriş yapmak için kredi kartınızı çağrı merkezinden ya da mobil uygulamadan yurt dışı kullanıma açtırmayı unutmayın.
Bu kısım en can yakan kısım olabilir. Yurt dışı paketiniz olmadan yapacağınız görüşme ya da internet kullanımı size pahalıya patlayabilir. Bu durumda iki alternatifiniz var ya yurtdışı paketi almak ya da gittiğiniz ülkede sim kart alıp telefonunuzu kullanmak. Bu durum çok önemli dikkat edin.
Eğer yurtdışında internetiniz olmayacaksa çevrim dışı haritalar olmazsa olmaz. Yapmanız gereken yurt içindeyken gideceğiniz yerin haritasını indirmek ve gezilecek yerleri bu haritada işaretlemek. Böylece yurt dışında internetiniz olmasa bile mobil uygulamadan harita kullanabilirsiniz.
Eğer gideceğiniz yer sağlık ve güvenlik açısından riskliyse seyahat sigortası yaptırmanız da fayda var. Bir çok sigorta şirketi bu hizmeti veriyor.
Özellikle hijyenik açıdan sorunlar olan bir ülkeye gidecekseniz aşı kesinlikle şart. Bulaşıcı hastalık riski vs. her şey olabilir. Bunun için yurt dışına çıkmada Seyahat Sağlığı Merkezi‘nin web sitesine göz atın.
Her ihtimale karşı yurt dışında başınıza bir şey geldiğinde Türk temsilciliklerine kolayca ulaşmak için bu yerlerin bilgilerini telefonunuza kaydetmeyi unutmayın.
Yurt dışında bir çok yerde turist avcısı var. Bu konuda gözünüz açık olsun. Mümkünse seyyar satıcılardan bir şey almayın. Kıymetli eşyalarınız için gevenle taşıyabileceğiniz bir çantanız olsun.
Bazı ülkelerde şehir içi ulaşım noktasında biletsiz seyahat ederseniz ciddi cezalar var. Bu konuda cebinizin yanmaması için biletle seyahat edin.
Hayatımızdaki her şey akıllı telefonlara girdiği için yanınızda powerbank bulundurmayı unutmayın. Powerbank bir çok yerde hayat kurtarır. Mevzubahis yurt dışı olunca ekstra hayat kurtarır.
Gittiğiniz ülkenin prizlerinin bizim prizlerle aynı olup olmadığını araştırmanızda fayda var. Eğer farklıysa dönüştürücü almanız faydalı olacaktır.
En önemli başlık sonda. Yurt dışı seyahatlerde dikkat edilmesi gerekenler genel olarak bunlar. Bir seyahatin sorunsuz geçmesi çok iyi bir araştırmaya bağlıdır. Dolayısıyla gitmeden önce resmi sitelerden ve bloglardan gideceğiniz ülke hakkında araştırma yapmanız çok önemli.
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