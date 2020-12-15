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Yurt dışı seyahatlerde dikkat edilmesi gerekenler

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 15.12.2020 16:01 | Son Güncelleme:
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Yurt dışı seyahatlerde dikkat edilmesi gerekenler

Yurt dışına çıkacağımız zaman aklımızda bir çok soru ve endişe oluyor. İyi planlanmış bir seyahat her zaman endişelerimizi en aza indirger ve tatilimizin çok daha keyifli geçmesini sağlar. Seyahatinizi en iyi sekilde planlayabilmeniz için yurt dışı seyahatlerde dikkat edilmesi gerekenler listesine muhakkak göz gezdirin.

Yurt dışı gezileri seyahat severlerde büyük heyecan uyandırıyor. Başka bir ülke, başka bir dil, farklı bir millet bir geziyi daha cazibeli hale getirebiliyor. Eminim ki yurtdışına çıkan herkes ilk deneyiminde o heyecanı yaşamıştır. Peki heyecanla birlikte hissedilen korku, endişe gibi karamsar hisler? İyi bir planlamayla yola çıkılınca o hislerin ne kadar gereksiz olduğunu da anlıyor insan. İşte yurt dışı seyahatlerde dikkat edilmesi gerekenler!

YURT DIŞINA PLAN YAPARKEN BUNLARA DİKKAT EDİN!

Pandemi sonrası seyahat planı yapıyorsanız ve özellikle ilk defa yurt dışına çıkacaksanız aşağıda yazdığım başlıklara tek tek dikkat etmenizde fayda var.

NOT: Bu bahsedeceğim hususlar bireysel yaptığınız seyahatler için geçerlidir.

1- PASAPORT - VİZE GEÇERLİLİK VE KALIŞ SÜRELERİNE DİKKAT ETMEK

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Bu konu oldukça hassas bir konu. Yurt dışı seyahatlerde özellikle pasaportunuzun en az 6 ay geçerlilik süresinin olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Bu 6 aylık süre ülkeden ülkeye değişebilir fakat genelde 6 ay geçerlilik süresi aranır. Vize sürenize de dikkat etmeniz gerekiyor. Bir ülkede vize süresinden fazla kalmanız demek ülkeden çıkış yaparken ceza ödemeniz gerekiyor demektir. Dolayısıyla vize sürenize de dikkat etmeniz önemli.

2- PASAPORTUNUZU YANINIZDAN AYIRMAYIN

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Yurtdışında sizin kimliğiniz pasaportunuz demektir. Yurtdışı seyahatlerde pasaportunuzu yanınızda taşımanız oldukça önemli. Herhangi bir polis kontrolünde pasaport göstermeniz gerekebilir. Aksi takdirde ülkeye yasadışı şekilde girdiğiniz bile değerlendirilebilir. Pasaportunuzu yanınızdan ayırmayın.

3- DÖVİZ BOZDURMA İŞLEMLERİ

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Yurtdışına çıktınız ve havalimanında ilk girişi yaptınız. Otelinize ulaşmak için o ülkenin parasına ihtiyacınız var. Para bozdurmak için mümkünse havalimanları yerine şehir merkezlerini tercih edin. Şehir merkezlerinde paranızı daha yüksek kurdan bozdurabilirsiniz. Bir de yurtdışına çıkmadan TL'nizi dolar ya da euro'ya çevirmeyi unutmayın.

4- KREDİ KARTINIZI YURT DIŞI KULLANIMA AÇTIRIN

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Yurt dışında kredi kartınızla alışveriş yapmak için kredi kartınızı çağrı merkezinden ya da mobil uygulamadan yurt dışı kullanıma açtırmayı unutmayın.

5- TELEFON HATTINIZA YURT DIŞI PAKETİ ALIN

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Bu kısım en can yakan kısım olabilir. Yurt dışı paketiniz olmadan yapacağınız görüşme ya da internet kullanımı size pahalıya patlayabilir. Bu durumda iki alternatifiniz var ya yurtdışı paketi almak ya da gittiğiniz ülkede sim kart alıp telefonunuzu kullanmak. Bu durum çok önemli dikkat edin.

6- ÇEVRİMDIŞI HARİTALAR HAYAT KURTARIR

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Eğer yurtdışında internetiniz olmayacaksa çevrim dışı haritalar olmazsa olmaz. Yapmanız gereken yurt içindeyken gideceğiniz yerin haritasını indirmek ve gezilecek yerleri bu haritada işaretlemek. Böylece yurt dışında internetiniz olmasa bile mobil uygulamadan harita kullanabilirsiniz.

7- YURT DIŞI SEYAHAT SİGORTASI YAPTIRIN

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Eğer gideceğiniz yer sağlık ve güvenlik açısından riskliyse seyahat sigortası yaptırmanız da fayda var. Bir çok sigorta şirketi bu hizmeti veriyor.

8- SAĞLIK HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR : AŞI

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Özellikle hijyenik açıdan sorunlar olan bir ülkeye gidecekseniz aşı kesinlikle şart. Bulaşıcı hastalık riski vs. her şey olabilir. Bunun için yurt dışına çıkmada Seyahat Sağlığı Merkezi‘nin web sitesine göz atın.

9- TÜRK TEMSİLCİLİKLERİNİN BİLGİLERİNİ KAYDEDİN

Her ihtimale karşı yurt dışında başınıza bir şey geldiğinde Türk temsilciliklerine kolayca ulaşmak için bu yerlerin bilgilerini telefonunuza kaydetmeyi unutmayın.

10- DOLANDIRICILARA KARŞI DİKKATLİ OLUN

Yurt dışında bir çok yerde turist avcısı var. Bu konuda gözünüz açık olsun. Mümkünse seyyar satıcılardan bir şey almayın. Kıymetli eşyalarınız için gevenle taşıyabileceğiniz bir çantanız olsun.

11- ŞEHİR İÇİ ULAŞIM

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Bazı ülkelerde şehir içi ulaşım noktasında biletsiz seyahat ederseniz ciddi cezalar var. Bu konuda cebinizin yanmaması için biletle seyahat edin.

12- ŞARJ SORUNU

Hayatımızdaki her şey akıllı telefonlara girdiği için yanınızda powerbank bulundurmayı unutmayın. Powerbank bir çok yerde hayat kurtarır. Mevzubahis yurt dışı olunca ekstra hayat kurtarır.

13- PRİZ SORUNU

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Gittiğiniz ülkenin prizlerinin bizim prizlerle aynı olup olmadığını araştırmanızda fayda var. Eğer farklıysa dönüştürücü almanız faydalı olacaktır.

14- ARAŞTIRIN

En önemli başlık sonda. Yurt dışı seyahatlerde dikkat edilmesi gerekenler genel olarak bunlar. Bir seyahatin sorunsuz geçmesi çok iyi bir araştırmaya bağlıdır. Dolayısıyla gitmeden önce resmi sitelerden ve bloglardan gideceğiniz ülke hakkında araştırma yapmanız çok önemli.

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