Yurt dışında doğan ve Türkiye’de ünlerini arttıran yerli isimler!

Sevilen isimler her geçen gün gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor. Her söyledikleri, attıkları adım olay yaratan ünlü isimlerin çocukluklarına iniyoruz. İşte karşınızda doğum yerleriyle şaşırtacak ünlü isimler... TARKAN Tam adı Tarkan Tevetoğlu olan Türk pop müziğinin mega starı, 17 Ekim 1972 yılında Almanya’da doğdu. Tarkan, Batı Almanya’nın Renanya-Palatina eyaletindeki Alzey kasabasında doğup büyüdü. Tarkan 29 Nisan 2016 yılında kendisi gibi Almanya doğumlu olan Pınar Dilek ile hayatını birleştirdi. 12 Temmuz 2018 yılında kızları Liya’da Almanya’da doğdu. FAHRİYE EVCEN Türk sinemasının en güzel oyuncuları arasında yer alan Fahriye Evcen 4 Haziran 1986 yılında Almanya’nın Solingen şehrinde hayata gözlerini açtı. Almanya’da Düsseldorf Üniversitesi’nde eğitimini tamamlayan güzel oyuncu 2017 yılında Burak Özçivit’le hayatını birleştirdi. Çift evliliklerinden Karan ismini verdikleri çocukları dünyaya geldi. BARIŞ ARDUÇ Yakışıklılığıyla genç kızların sevgilisini kazanan Barış Arduç 9 Ekim 1987 tarihinde İsviçre’nin Scherzingen şehrinde doğdu. Ailesiyle birlikte Türkiye’ye kesin dönüşen yapan oyuncu 2020 yılında hayatını Gupse Özay’la birleştirdi.

HADİSE Yurt dışında doğan Türk ünlüler denildiğinde akla gelen ilk isim kesinlikle Hadise olacaktır. Biz de listemizde Sivas’ın güzel ismine yer vermeyi ihmal etmedi. 22 Ekim 1985 yılında Belçika’nın Anvers şehrinde doğan güzel şarkıcı Türk pop müziğine adını altın harflerle yazdırmayı başardı. ASLI ENVER Kavak Yelleri dizisiyle ekranlara merhaba diyen Aslı Enver, 10 Mayıs 1984 yılında Londra’da doğdu. Kıbrı Türkü bir baba ve eğitim için Londra’ya giden bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Aslı Enver, 12 yaşına kadar Londra’da kaldı. MERYEM UZERLİ Yurt dışında doğan Türk ünlüler listesinin bir diğer ismine geçiyoruz. Kırık Türkçesi ve kendisine has aksanıyla listemizde yer alan en şaşırtmayacak isimde sıra! Meryem Uzerli 12 Ağustos 1983 yılında Almanya’nın Kassel şehrinde doğdu. Türkiye’ye Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem karakterini canlandırmak için dönüş yaptı. Ancak yaşadığı tükenmişlik sendromu nedeniyle oyunculuk kariyerine ara veren Uzerli, Almanya’ya geri dönerek orada hayatını yeniden kurdu. YASEMİN ÖZİLHAN Doktorlar dizisiyle popülerliğe kavuşan Yasemin Özilhan, 22 Ocak 1985 yılında Almanya’nın Hamburg şehrinde doğdu. 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile hayatını birleştiren Yasemin Özilhan, oyunculuk kariyerini noktalamayı tercih etti.

NUR FETTAHOĞLU Tam adı Asiye Nur Fettahoğlu olan güzel oyuncu, 12 Kasım 1980 yılında Almanya’nın Duisburg şehrinde doğdu. Aşk-ı Memnu dizisinde Peyker karakterine hayat veren Fettahoğlu, 2013 yılında hayatını iş insanı Levent Veziroğlu ile birleştirdi. ASUMAN KRAUSE 44 yaşındaki ünlü model Asuman Krause, 1 Mart 1976 yılında Almanya’nın başkenti Berlin’de doğdu. 1998 yılında Türkiye ikinci güzeli seçilen Krause, Almanya Genç Milli Basketbol Takımına girdi. 17 yaşındayken annesi ve ablasıyla beraber Türkiye’ye kesin dönüş yaptı. ŞEBNEM SCHAEFER Tam adı Jennifer Simone Macide Şebnem Schafer olan ünlü model, 9 Şubat 1984 yılında Almanya’nın Frankfurt şehrinde doğdu. Alman bir baba ve Türk bir annenin kızı olarak dünyaya gelen Şebnem Schaefer, 15 yaşında modelliğe başladı. LEYLA LYDİA TUĞUTLU Miss Turkey 2008 birincisi güzel oyuncu 29 Ekim 1989 yılında Almanya’nın başkenti Berlin’de doğdu. Türk bir baba ve Alman bir annenin kızı olarak doğan ünlü isim, ilkokulu Türkiye’de okudu. AZRA AKIN 2002 yılında Türkiye güzeli ve Miss World’de Dünya Güzeli unvanına kavuşan Azra Akın, 8 Aralık 1981 yılında Hollanda’nın Almelo şehrinde doğdu. Hollanda’da öğretmenlik yapan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Akın, Hollanda’da büyüdü.

KUBAT Gerçek adı Ramazan Kubat olan ünlü sanatçı 4 Ekim 1974 yılında Belçika’nın Anvers şehrinde dünyaya geldi. 5 yaşında kendisine alınan doğum günü hediyesi cura ile müziğe adım adan Kubat, Belçika’da kilise ayinlerinde ilahi okudu. ALİNA BOZ 14 Haziran 1998 yılında Rusya’nın Moskova şehrinde dünyaya gelen Alina Boz, anne tarafından Rus ve baba tarafından ise Türk’tür. İlkokula başlayana kadar Rusya’da kalan Alina Boz, ailesinin işleri nedeniyle 7 yaşında İstanbul’a taşındı. TÜLİN ŞAHİN Tülin Şahin, 13 Aralık 1979 yılında Danimarka'nın Odense şehrinde doğdu ve çocukluğunu orada geçirdi. 1995 yılında 'Supermodels Of Denmark' adlı yarışmada keşfedildi ve yarı zamanlı modellik yapmaya başladı ‘Sivaslı Cindy’ lakabıyla tanınan ünlü model İngilizce, Dancaü İsveççe, Norveççe, Türkçe, Almanca ve Fransızca olmak üzere yedi dili çok iyi derece biliyor. ÖZLEM TEKİN Türk rock müziğinin en özgün sesleri arasında yer alan Özlem Tekin, 18 Kasım 1971 yılında Kaliforniya’da dünyaya geldi. Babası dilbilimci ve Türkolog Talat Tekin'in Berkeley Üniversitesi'nde öğrenim görevlisi olması nedeniyle uzun bir süre ABD'de kaldı. İlk öğretime başlamadan önce Türkiye'ye geldi.