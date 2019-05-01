Yurt dışında Türk lirasıyla tatile yoğun ilgi

Tura Turizm Dış Turlar İcra Kurulu Başkanı Ayşın Arca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın 9 güne çıkarılmasının, yurt dışında tatil yapmak isteyenler için güzel bir fırsat olduğunu söyledi.

Yurt içindeki fiyatlar yükseldikçe insanların yurt dışında tatili tercih etmeye başladığını belirten Arca, "Bayramın 9 güne çıkmasıyla en çok 9 gün sürecek Phuket turunu 4 bin 400 liraya sattık." dedi.

Yurt dışı turlarını, yurt içine göre çok daha uygun fiyatlı ve Türk lirası ile sattıklarını anlatan Arca, şunları kaydetti:

"Mesela biz 3 bin 500 liraya her şey dahil tur yapıyoruz. Bugün yurt içinde tatil yapmak isterseniz bu rakama otel bulmak bile zor olabilir. Yurt dışının ucuz olmasının bir sebebi de Türkiye’deki otelciler, yerli turiste verdikleri fiyatın yarısını yabancı turistlere veriyorlar. Yurt dışındaki otelci de bize daha ucuza veriyor. Kendi vatandaşına daha pahalı veriyor. Altın formül şu: Türkler de turist olabilir. Biz dünyayı takip edip yaşadığımız ülkenin tüm verilerini doğru analiz ederek çok hızlı düşünüp, harekete geçiyoruz ve her türlü krizi, tüketicinin lehine çeviriyoruz. Yerli turist için döviz kurunda artış yaşanırken biz fiyatları Türk lirasına çevirdik, kuru sabitledik, yurt dışında insanların Türk lirası harcamasını sağlayan aplikasyon geliştirdik. Kimsenin yapmaya cesaret edemediği adımları attık. Bu da bizi sektörde öncü yaptı. Bugün tur şirketleri bizim yaptığımızı yapmaya başladı."