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Yurtlarda kalan vatandaşlardan geriye yazdıkları mektupları kaldı

ORDU HABERLERİ  | 22.05.2020 14:30 | Son Güncelleme

Amerika’nın New York şehrinden getirilen ve Ordu’da karantinaya alınan vatandaşlar duygularını yazdıkları mektuplarla dile getirdi.

Amerika’nın New York şehrinden getirilen ve Ordu’da karantinaya alınan vatandaşlar duygularını yazdıkları mektuplarla dile getirdi. Bazı vatandaşlar, odalarında kaldıkları öğrenciler için yardım bıraktı.
16 Mayıs tarihinde Amerika’nın New York şehrinden getirilen 195 Türk vatandaşı, sağlık kontrollerinin ardından Ordu’da bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi. Yurtlarda kalanlarda kimisi aileleri ile birlikte, kimisi ise tek başına kaleme aldıkları mektupları geride bıraktı. Vatandaşlar, karantina sürecinde kendileri ile çok yakından ilgilenildiğine dikkat çektikleri mektuplarda, kimi odalarını kullandıkları öğrencilerin eğitimlerine katkı vermek istediklerini yazdı. Bazı vatandaşlar ise bir miktar para ile birlikte iletişim numaralarını not ederek, öğrenciler ile görüşmek istediklerini kaleme aldı.

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