Yürüyüş yaparken gördü! Çift başlı çıktı, o ilde ilk kez görüldü

Erzincan’ın Kemah ilçesinde doğa yürüyüşü yapan fotoğraf sanatçısı Emrah Karakoç, yürüyüş sırasında karşılaştığı yılanın görüntülerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde görevli öğretim üyesi Dr. Evren Buğa ile paylaştı.

"HALK ARASINDA 'ÇİFT BAŞLI YILAN' OLARAK BİLİNİYOR"

Görüntüleri inceleyen zooloji uzmanı Dr. Evren Buğa, yılanın Türkiye’de farklı bölgelerde gözlemlenen ancak Erzincan’da ilk kez tespit edilen boagiller (Boidae) familyasına ait mahmuzlu yılan (Eryx jaculus) olduğunu söyledi. Dr. Buğa, bu yılan türünün baş ve kuyruk kısımlarının benzer görünümde olması nedeniyle halk arasında "çift başlı yılan" olarak da bilindiğini ifade etti.

Mahmuzlu yılanın zehirli olmadığını, nadiren ısırma davranışı gösterdiğini ve avını boğarak etkisiz hale getirdiğini belirten Dr. Buğa, bu türün insanlar için herhangi bir tehdit oluşturmadığının altını çizdi.

ERZİNCAN'DA İLK

Dr. Buğa, Türkiye’de birçok ilde rastlanılan bu yılan türünün Erzincan’da şimdiye kadar kayıt altına alınmadığını, dolayısıyla bölge için önemli bir biyolojik gözlem olduğunu belirtti. Ayrıca bu yıl, yaban hayvanları ile insan karşılaşmalarında önceki yıllara göre artış yaşandığını, bunun da kış aylarının uzun ve sert geçmesinden kaynaklanabileceğini ifade etti.

Son olarak, özellikle kent merkezlerinde karşılaşılan yılanların çoğunlukla zehirsiz ve insanlar için zararsız türler olduğunu belirterek, bu canlılara karşı dikkatli ancak panik yapmadan yaklaşılması gerektiği ve yetkili birimlere haber verilmesi konusunda uyarılarda bulundu.