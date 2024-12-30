Yüsra Geyik, Bir Gece Masalı’ndan ayrılıyor mu? Sette Eren Vurdem ile kavga etti

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un oynadığı Bir Gece Masalı setinde tartışma iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Diziye 14. bölümde dahil olan ve Ceylan karakterine hayat veren Yüsra Geyik, rol arkadaşı Eren Vurdem’i de dizinin resmi hesabını da sosyal medyada takipten çıktı.

Onedio'da yer alan habere göre; dizinin sevilen iki oyuncusunun tartışma yaşadığı ve bu yüzden sette de gergin oldukları iddia edildi.

Bu gelişmeler sonunda da Yüsra Geyik’in Bir Gece Masalı dizinden ayrılacağı iddia edildi.

YÜSRA GEYİK KİMDİR?

Ceylan karakteri ile diziye dahil olan Geyik, Mahir’in kuzeni Asaf Bey’in ise torununu canlandırıyordu.

Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. Anne ve babası her ikisi de Samsun Çarşambalı. Bir süre Samsun'da yaşadıktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı. Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı.Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamlayan Yüsra Geyik 13 yaşındayken kameralarla tanıştı. Asıl popülerliğini ise Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı. 2006 yılında Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil olan Geyik, uzun yıllar bu dizide yer aldı.