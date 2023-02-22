Yusuf Demir için Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet ettiler!

Galatasaray'da istediği forma şansını bulamayan Yusuf Demir için sarı-kırmızılıların başı belaya girebilir. Yabancı sınırı nedeniyle takımda yerini alamayan yıldız oyuncu için şikayet dilekçesi gönderildi.

RAPID WIEN'DEN İHTARNAME

Yusuf Demir'in eski kulübü Rapid Wien, Yusuf için ödenmesi gereken taksitleri alamadığı gerekçesiyle kulübe ihtarname gönderdi. Bu ihtarnameden UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu bilgilendirildi.

4 SEZONA YAYILMIŞ 6 MİLYON EURO

Yusuf Demir, 4 sezona yayılmış 5 taksitte 6 milyon euroya transfer olmuştu. Ancak Cim-Bom, ödemeyi geciktirince Rapid Wien böyle bir yönteme başvurdu.

