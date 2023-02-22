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Yusuf Demir için Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet ettiler!

22.02.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'a sezon başında büyük umutlarla transfer edilen fakat istediği forma şansını bulamayan Yusuf Demir konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Rapid Wien'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle takıma katılan Yusuf için sarı-kırmızılılar UEFA'ya şikayet edildi.

Yusuf Demir için Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet ettiler!
Yusuf Demir

Yusuf Demir

AVU Avusturya
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da istediği forma şansını bulamayan Yusuf Demir için sarı-kırmızılıların başı belaya girebilir. Yabancı sınırı nedeniyle takımda yerini alamayan yıldız oyuncu için şikayet dilekçesi gönderildi.

RAPID WIEN'DEN İHTARNAME

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Yusuf Demir'in eski kulübü Rapid Wien, Yusuf için ödenmesi gereken taksitleri alamadığı gerekçesiyle kulübe ihtarname gönderdi. Bu ihtarnameden UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu bilgilendirildi.

4 SEZONA YAYILMIŞ 6 MİLYON EURO

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Yusuf Demir, 4 sezona yayılmış 5 taksitte 6 milyon euroya transfer olmuştu. Ancak Cim-Bom, ödemeyi geciktirince Rapid Wien böyle bir yönteme başvurdu.

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