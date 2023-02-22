Yusuf Demir için Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet ettiler!

Galatasaray'da istediği forma şansını bulamayan Yusuf Demir için sarı-kırmızılıların başı belaya girebilir. Yabancı sınırı nedeniyle takımda yerini alamayan yıldız oyuncu için şikayet dilekçesi gönderildi.
Yusuf Demir'in eski kulübü Rapid Wien, Yusuf için ödenmesi gereken taksitleri alamadığı gerekçesiyle kulübe ihtarname gönderdi. Bu ihtarnameden UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu bilgilendirildi.
Yusuf Demir, 4 sezona yayılmış 5 taksitte 6 milyon euroya transfer olmuştu. Ancak Cim-Bom, ödemeyi geciktirince Rapid Wien böyle bir yönteme başvurdu.