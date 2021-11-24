Yusuf Demir, Messi'den sonra tarihe geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Barcelona ile Benfica karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
Mücadelede Barcelona adına ilk 11'de başlayan Türk asıllı Avusturyalı genç isim Yusuf Demir, Barcelona formasıyla Lionel Messi'nin ardından Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11 başlayan en genç ikinci yabancı oyuncu oldu.
Bu sonuçla birlikte Barcelona 7 puana yükseldi ve 2. sıradaki yerini korudu. Benfica ise 5 puana ulaştı.
Grubun son maçında Barcelona, Bayern Münih'le deplasmanda karşılaşacak. Benfica ise Dinamo Kiev'i ağırlayacak.
Bayern Münih - 5 maç - 15 puan
Barcelona - 5 maç - 7 puan
Benfica - 5 maç - 5 puan
Dinamo Kiev - 5 maç - 1 puan
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