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Yusuf Demir, Messi'den sonra tarihe geçti!

24.11.2021 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Barcelona sahasında Benfica'yı konuk etti. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve 0-0 eşitlikle sona erdi. Öte yandan Yusuf Demir, Messi'nin ardından Şampiyonlar Ligi tarihi maçına ilk 11'de başlayan en genç 2. yabancı futbolcu oldu.

Yusuf Demir, Messi'den sonra tarihe geçti!
Yusuf Demir

Yusuf Demir

AVU Avusturya
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Barcelona
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UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Barcelona ile Benfica karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

YUSUF DEMİR TARİHE GEÇTİ!

Mücadelede Barcelona adına ilk 11'de başlayan Türk asıllı Avusturyalı genç isim Yusuf Demir, Barcelona formasıyla Lionel Messi'nin ardından Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11 başlayan en genç ikinci yabancı oyuncu oldu.

Bu sonuçla birlikte Barcelona 7 puana yükseldi ve 2. sıradaki yerini korudu. Benfica ise 5 puana ulaştı.

Grubun son maçında Barcelona, Bayern Münih'le deplasmanda karşılaşacak. Benfica ise Dinamo Kiev'i ağırlayacak.

SON MAÇLAR ÖNCESİ E GRUBU PUAN DURUMU

Bayern Münih - 5 maç - 15 puan
Barcelona - 5 maç - 7 puan
Benfica - 5 maç - 5 puan
Dinamo Kiev - 5 maç - 1 puan


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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Yusuf Demir Lionel Messi
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