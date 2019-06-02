SPOR

Yusuf Günay: Fikret Orman istifa etmeli

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.06.2019 20:53 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yaptığı açıklamalar nedeniyle Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan özür beklediklerini ve Orman'ın Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Yusuf Günay: Fikret Orman istifa etmeli

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yaptığı açıklamalar nedeniyle Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan özür beklediklerini ve Orman'ın Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etmesi gerektiğini söyledi.

GSTV'ye açıklamalar yapan Yusuf Günay "Aslında sayın başkanımız gerekli cevapları verdi. Cevap vermek istemiyorum ancak sonuçta Galatasaray camiasını rahatsız eden bir üslup olduğu için birkaç kelime söylemek istiyorum. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş büyük kulüpler. Bu kulüplerin başkanlarının sorumlulukla hareket etmeleri gerekir. Sayın Fikret Orman aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı. Bu sıfatla da konuşmalarına daha dikkat etmesi gerekir. Kabul edilebilir bir konuşma değil. Bilinçsizlikle olduğunu ve camiamızdan özür dilemesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca Galatasaray olarak Kulüpler Birliği'ne olan güvenimizi de sarsmıştır. Sayın Fikret Orman'ın Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etmesi gerekir. VAR'sız dönemde bu ligin en son şampiyonu bizdik. Hatalar daha az olsun diye VAR getirildi. VAR'ın ilk yılında da Galatasaray'ın şampiyon olması bir şeyleri göstermiyor mu? VAR'lı da VAR'sız da olsa Galatasaray şampiyon. Galatasaray 8 puan gerideyken niye bu şikayetler yapılmıyordu?" ifadelerini kullandı.

FİKRET ORMAN NE DEMİŞTİ?
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonunu hakemlerin belirlediğini öne sürerek "Geçen sene Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı maç şampiyonu belirledi. Bu sene de Galatasaray-Beşiktaş, Rize-Galatasaray maçları Türk futbol tarihine kara bir leke olarak işlendi" demişti.

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar varİstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Feghouli, G.Saray’dan ayrılacak mı?Feghouli, G.Saray’dan ayrılacak mı?
Cimbom'da flaş Mitroglou kararıCimbom'da flaş Mitroglou kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yusuf Günay fikret orman Galatasaray Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

Oy kullanma işlemi devam ederken MHP'li aday çekildi

Oy kullanma işlemi devam ederken MHP'li aday çekildi

Sakarya Hendek'te deprem! İstanbul'da da hissedildi

Sakarya Hendek'te deprem! İstanbul'da da hissedildi

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Soldado, Fenerbahçe’ye veda etti

Soldado, Fenerbahçe’ye veda etti

Cimbom'da flaş Mitroglou kararı

Cimbom'da flaş Mitroglou kararı

Beşiktaş'ta gözler Abdullah Avcı'da

Beşiktaş'ta gözler Abdullah Avcı'da

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Genç yıldız G.Saray için İstanbul'a geliyor

Genç yıldız G.Saray için İstanbul'a geliyor

Canlı yayında açıkladı! Ribery geri dönüyor

Canlı yayında açıkladı! Ribery geri dönüyor

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Neden feto deyince cincon akla geliyor Feto saray
tekrar seçilmesi sacmaydı zaten fikret ormanın
VAR'lı da VAR'sız da olsa Galatasaray şampiyon....Bugün herkes;Eziklerin harici,Şampiyonu tasdik ediyorsa ki (Türk Milli Federasyonu Şampiyonluk kupasını Galatasaray'a vermişse,düşük yapması beklenen ama yapmayan bir Şampiyon Galatasaray'ın,Türkiye olması gibi,hakkını bir tarafa bırakın(!)Klüpler Birliği başkanı SAYIN FİKRET ORMAN(!)MERAMINI GİZLEMEDEN(!)....İçtenliği,doğruluğu ve tarafsızlığını belirtip;GALATASARAY CAMİASINDAN ÖZÜR DİNLEMELİDİR...
SAYIN FİKRET ORMAN;TARAFSIZLIĞINI BELİRTİP,BEYANDA BULUNDUĞU SAÇMA SAPAN DEMEÇLERİNDEN GALATASARAY CAMİASI'NDAN ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDADIR
sadikuzn tipik bir FETÖCÜ...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yusuf Günay: Fikret Orman istifa etmeli

''Fikret Orman istifa etmeli''

Sofiane Feghouli: Galatasaray’da kalacağım

Feghouli, G.Saray’dan ayrılacak mı?

Galatasaray'da flaş Kostas Mitroglou kararı

Cimbom'da flaş Mitroglou kararı

Galatasaray, Mariano için Santos'tan 3.5 milyon Euro istedi

Galatasaray'dan transfer görüşmesi

Sofiane Feghouli'den Fatih Terim itirafı

Feghouli'den Fatih Terim itirafı

Galatasaray'ın Taylan Antalyalı'yı transfer etmek istediği iddia edildi

G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.