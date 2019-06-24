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Yusuf Güney'den seçim yorumu: Bana ister 'yalaka' deyin...

zeynep.ok zeynep.ok
TÜRKİYE GÜNCEL  | 24.06.2019 09:20 | Son Güncelleme

Şarkıcı Yusuf Güney, dün yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin olarak "Bana ister yalaka deyin ister yandaş duruşumu çizgimi hiçbir zaman bozmayacağım" dedi.

Yusuf Güney'den seçim yorumu: Bana ister 'yalaka' deyin...

Şarkıcı Yusuf Güney, dün yinelenen ve Ekrem İmamoğlu'nun galibiyetiyle sonlanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimiyle ilgili olarak kişisel Instagram hesabında bir paylaşımda bulundu.

AK Partili Binali Yıldırım ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Güney, şunları yazdı:

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"Tek amacı hizmet olan, saygısını, terbiyesini, üslubunu, duruşunu, çizgisini bozmayan Sayın Binali Yıldırım... Siz hiçbir zaman makam mevkici olmadınız. Nerede olsa halkınız için göreve hazırsınız ve bizler de her daim sizlerin yanınızdayız. Bana ister yalaka deyin, ister yandaş. Duruşumu, çizgimi hiçbir zaman bozmayacağım. Saygılar dilerim."

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Anahtar Kelimeler:
Yusuf Güney Yusuf Güney imamoğlu binali yıldırım

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Okuyucu Yorumları 47 yorum
kim olduğunu bilmiyoz ki yalaka olduğunu bilelim.sen kimsin ?
harbiden kim buya
Bizde seni dinlemeyiz.. üzerini çizeriz..
duruşundan ne olduğun belli zaten bir söze gerek yok.
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