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Yusuf Güney, İmamoğlu'na destek veren sanatçıları paylaşıp...

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 07.05.2019 16:36 | Son Güncelleme

Şarkıcı Yusuf Güney, 'Her şey çok güzel olacak' etiketi altında Ekrem İmamoğlu'na destek olan sanatçılara herhangi bir tepki gelmemesine sitem etti.

Yusuf Güney, İmamoğlu'na destek veren sanatçıları paylaşıp...

Şarkıcı Yusuf Güney, YSK'nın İstanbul seçimlerini yenilemesi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasının ardından, sanatçıların İmamoğlu'na verdiği desteğe tepki gösterdi.

Daha önce de asker cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Kimse kusura bakmasın, gittiğin yere dikkat edeceksin, hak edeceksin. Önce terörü lanetleyin sonra şiddeti kınarsınız" sözleriyle gündeme gelen Güney, CHP'li İmamoğlu'na destek olan ünlü isimlere tepki göstermeyen kişilere Instagram hesabından sitem etti.

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Güney, İmamoğlu'na destek olan sanatçıların paylaşımlarının olduğu fotoğrafı, "Bana sırf şehit ailemizin yanında olduğum için günlerce etmediğiniz hakaret, küfür ve tehdit kalmadı... 'Sanatçı tarafsız olmalıdır' dediniz durdunuz ne yani bu tablodaki sanatçı arkadaşlarımızı siz sanatçı yerine koymuyor musunuz hani herhangi bir tepki falan görmedim, okumadım, sanata biraz saygı lütfen...

Herkesin görüşüne saygım sonsuzdur, aynı anlayışı, hoşgörüyü de sizden bekliyorum, saygılar" notuyla paylaştı.

Güney'in bu paylaşımına yorum yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Yusuf Güney Yusuf Güney imamoğlu

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Sapla samanı karıştırdığının farkında değilsin ve yandaş olduğun için de gözlerin kör olmuş sanırım.
hangi şarkıyı söylüyor bu ?
NE TÜR BİR SANATÇI OLDUĞUNU BEN ŞAHSEN BİLMİYORUM AMA SAYIN İMAMOĞLUNA DESTEK OLAN TÜM SANATÇILARIN TAMAMINI ŞAHSEN TANIYORUM.HA BU ARA SEN YALAKA TARFTA YER ALIYORSAN ZATEN ADALET VE HUKUKA DESTEK VERENLERİN YANINDA YER ALAMAZSSIN.
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