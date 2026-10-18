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Apple'ın iPhone Duo kılıfında şaşırtan 'yapıştırıcı' detayı

Apple'ın katlanabilir telefonu iPhone Duo için satışa sunduğu 79 dolarlık resmi silikon kılıfla ilgili dikkat çekici bir ayrıntı ortaya çıktı. İlk kullanıcıların aktardığına göre kılıfın telefonda sabit kalabilmesi için iç yüzeyindeki yapıştırıcının kullanılması gerekiyor.

Apple'ın iPhone Duo kılıfında şaşırtan 'yapıştırıcı' detayı
Enes Çırtlık

Apple'ın katlanabilir telefonu iPhone Duo'yu satın almayı düşünen kullanıcılar, cihaz için sunulan resmi aksesuarlara da göz atıyor. Şirketin yeni model için sunduğu resmi aksesuarlar arasında 79 dolarlık silikon kılıf ve 129 dolarlık folio kılıf bulunuyor. Ancak daha uygun fiyatlı silikon kılıfın kullanımıyla ilgili beklenmedik bir ayrıntı gündeme geldi.

IPHONE DUO'NUN SİLİKON KILIFI YAPIŞTIRICI GEREKTİRİYOR

iPhone Duo'nun ilk cihazlarından birini edinen ve Apple'ın resmi silikon kılıfını satın alan kullanıcıların paylaştığı bilgilere göre, kılıfı telefona takmadan önce iç kısmındaki yapışkan yüzeyin açığa çıkarılması gerekiyor.

Apple ın iPhone Duo kılıfında şaşırtan yapıştırıcı detayı 1

Kullanıcılar, yapıştırıcı kullanılmadığında kılıfın telefonda sabit kalmadığını ve kolayca yerinden çıktığını belirtiyor. Dolayısıyla silikon kılıfı kullanmak isteyenlerin yapışkan yüzeyden yararlanması gerekiyor.

Bu durum, Apple'ın kılıfı yerinde tutmak için neden mıknatıs yerine yapıştırıcı tercih ettiği sorusunu da gündeme getiriyor. Yapıştırıcının telefon kılıfını sabitlemek amacıyla kullanılması alışılmadık bir tercih olarak dikkat çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone Telefon kılıfı iPhone Duo
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