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Yusuf Kavaklı 'Gelinim gelin maaşı istiyor ne yapmalıyım?' sorusuyla çileden çıktı! "Filan filanla sevişmiş..."

18.04.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile dizisinde Serenay Sarıkaya'ya gelen 'gelin maaşı' sosyal medyayı sallamıştı. Nur Viral'in sorularını yanıtlayan Yusuf Kavaklı çileden çıktı. Emekli Müftü Yardımcısı gelen sorudan sonra çileden çıktı kanallarda duyduklarını anlatarak isyan etti. "Filan filanla öpüşmüş filan filanla sevişmiş, bana ne ya!" dedi.

Yusuf Kavaklı 'Gelinim gelin maaşı istiyor ne yapmalıyım?' sorusuyla çileden çıktı! "Filan filanla sevişmiş..."

Emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, Nur Viral'in sorularını yanıtlarken çileden çıtkı. Nur Viral kendisine gelen 'gelin maaşı' sorusunu ünlü ilahiyatçıya yöneltti. Yusuf Kavaklı ise "Öyle bir maaş yok, islamda uygulama da yok, hadi ya hadi ya filmde gördüm maaş filmde gördüm ikinci koca, tövbe yarabbi" diyerek isyan etti.

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"2 TANE BOYNUZ TAKMASI LAZIM"

Nur Viral'in sorularını yanıtlayan Yusuf Kavaklı daha sonra ise karısının başka kanalda gördüğü bir olayı kendisine anlattığını söyleyerek "Ne alakası var mı; filan filanla öpüşmüş filan filanla sevişmiş bana ne ya! Bu millete ne! Millet bu diziyi seyrediyor ne biliyorsun, bir karısı gelmiş kaçtığı adam gelmiş, kocası gelmiş stüdyoya ya. Ramazan gününde başka erkeğe kaçmış" diyerek sinirlendi.

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Yusuf Kavaklı kadının eski kocasına dönmek istediğini de söyleyerek "Eski kocanın sana dönmesi için 2 tane boynuz takması lazım, bunları TV'ye çıkarmak nedir milleti buna alıştırmaktır" dedi.

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Nur Viral o anlarda ise kendini tutamadı ve güldü.


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