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Netflix'in Obsession dizisinde yastıkla sevişme sahnesi dalga konusu oldu!

18.04.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Richard Armitage ve Charlie Murphy başrollü Obsession dizisindeki erotik sahneler gündemde. Dizide başrol oyuncusunun otel odasındaki yastıkla mastürbasyon yaptığı sahneler dalga konusu oldu.

Netflix'in Obsession dizisinde yastıkla sevişme sahnesi dalga konusu oldu!

Netflix, başrollerini Richard Armitage ve Charlie Murphy'nin üstlendiği yeni erotik geirlim dizisi Obsession ile gündemde. Dizi Murphy'nin Anna karakteriyle Armitage'ın William karakteri arasındaki yasak aşkı anlatıyor.

Dizideki erotik sahneler de gündemden düşmüyor. Son olarak 2. bölümde yer alan bir sahnede Anna'nın kaldığı odaya giden William yatakta yasak aşkının kokusunu arar ve otel yastığıyla seks/mastürbasyon karışımı haller bürünür.

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Bu sahneleri izleyenler diziyle dalga geçti. Çoğu izleyici "Bir otel minderine bir daha asla aynı şekilde bakmayacağım" yorumlarında bulundu.

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Defne Samyeli'nin küçük kızı mini eteğiyle tuvalette... Defne Samyeli'nin küçük kızı mini eteğiyle tuvalette...

OBSESSION KONUSU

Anna aslında Jay'in yeni kız arkadaşıdır. Ancak ailece yenen bir tanışma yemeğinin ardından William ile gizli ilişkileri başlar. İkisi de bu işin sonunun iyi bitmeyeceğini bilmesine rağmen kendilerine engel olmazlar. Fragmanda Jay'in eninde sonunda yaşananları fark ettiğine dair ipuçları da yer alıyor.

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