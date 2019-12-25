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  4. Yusuf Yazıcı arkadaşlarıyla hasret giderdi

Yusuf Yazıcı arkadaşlarıyla hasret giderdi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 25.12.2019 23:28 | Son Güncelleme

Fransa Ligi’nde Monaco ile Lille arasında oynanan müsabakada sağ diz ön çapraz bağında meydana gelen kopma nedeniyle sezonu kapatan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Trabzon’a gelerek ailesiyle ve alt yapıdan birlikte yetiştiği takım arkadaşlarıyla hasret gideriyor.

Yusuf Yazıcı arkadaşlarıyla hasret giderdi

Sezon başında Fransa’nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, Monaco ile oynanan maçta sakatlanmıştı. Sağ diz ön çapraz bağlarında kopma meydana gelen milli oyuncu tedavisi öncesi Trabzon’a gelerek ailesiyle ve takım arkadaşlarıyla hasret gideriyor.

Trabzon’daki köyünde dinlenen Yusuf, babaannesi ve anneannesi ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Yusuf paylaşımında, "Aile hekimlerime muayene oldum. Yoğun bir kara lahana, mısır ekmeği ve kemik suyu tedavisi uygulamayı uygun gördüler. Anneannem ve babaannem" ifadelerini kullandı.

Yusuf Yazıcı daha sonra ise altyapıdan birlikte A takıma yükseldikleri takım arkadaşları Uğurcan Çakır, Abdurrahim Dursun ve Arda Akbulut ile hasret giderdi.

Milli oyuncunun yaptığı paylaşımlar kısa sürede büyük bir beğeni kazanırken, yaşadığı sakatlığın ardından kendisine destek olanlara ise teşekkür etti.

(İHA)

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Trabzonspor Yusuf Yazıcı

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