Yusuf Yazıcı'dan Galatasaray kararı! Dünya devlerini reddetmişti, sıra Galatasaray'a geldi...

Yusuf Yazıcı'nın hangi takıma imza atacağı büyük merak konusu olmuş durumda... Kendisine yapılan teklifleri birer birer reddeden milli oyuncu, Galatasaray'a da cevap verdi.

DÜNYA DEVLERİNİ REDDETTİ

Son olarak Lyon, Nice, Manchester United, Milan ve Tottenham'ın ilgilendiği Yusuf Yazıcı, bu takımlarla da bir türlü anlaşma sağlayamamıştı.

GALATASARAY TEKLİF YAPTI

Galatasaray da Yusuf Yazıcıyı isteyen takımlar kervanına katıldı. Milli oyuncuya teklifini ileten sarı-kırmızılılar, benzer bir yanıt aldı. Kariyerine Türkiye'de devam etmek istemediğini ileten Yusuf Yazıcı, Galatasaray'ı da reddetti. Yusuf'un hangi takıma imza atacağı büyük merak konusu olmuş durumda...