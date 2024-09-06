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Yusuf Yazıcı'dan Galatasaray kararı! Dünya devlerini reddetmişti, sıra Galatasaray'a geldi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.09.2024 07:56
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Transfer dönemi boyunca kendisine gelen tüm teklifleri elinin tersiyle iten Yusuf Yazıcı anlık olarak bonservisini elinde bulunduruyor. Türkiye'den son olarak Galatasaray'dan teklif alan milli oyuncu, kararını sarı-kırmızılılara iletti.

Yusuf Yazıcı'dan Galatasaray kararı! Dünya devlerini reddetmişti, sıra Galatasaray'a geldi...

Yusuf Yazıcı'nın hangi takıma imza atacağı büyük merak konusu olmuş durumda... Kendisine yapılan teklifleri birer birer reddeden milli oyuncu, Galatasaray'a da cevap verdi.

DÜNYA DEVLERİNİ REDDETTİ

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Son olarak Lyon, Nice, Manchester United, Milan ve Tottenham'ın ilgilendiği Yusuf Yazıcı, bu takımlarla da bir türlü anlaşma sağlayamamıştı.

GALATASARAY TEKLİF YAPTI

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Galatasaray da Yusuf Yazıcıyı isteyen takımlar kervanına katıldı. Milli oyuncuya teklifini ileten sarı-kırmızılılar, benzer bir yanıt aldı. Kariyerine Türkiye'de devam etmek istemediğini ileten Yusuf Yazıcı, Galatasaray'ı da reddetti. Yusuf'un hangi takıma imza atacağı büyük merak konusu olmuş durumda...

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Anahtar Kelimeler:
Yusuf Yazıcı galatasaray
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