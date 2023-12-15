SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa Ligue 1
  4. Yusuf Yazıcı maç bitimi evine döndüğünde şoku yaşadı! Sahada olduğu sırada ikinci kez evine hırsız girdi

Yusuf Yazıcı maç bitimi evine döndüğünde şoku yaşadı! Sahada olduğu sırada ikinci kez evine hırsız girdi

15.12.2023 15:18 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldız oyuncu Yusuf Yazıcı, UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Lille-Klaksvik mücadelesine ilk 11'de başlarken 3-0 biten karşılaşmayı 1 golle tamamlamıştı. Yazıcı maç bitimi eve döndüğünde evine hırsız girdiğini fark edince ikinci kez bu şoku yaşadı. İşte detaylar...

Yusuf Yazıcı

Yusuf Yazıcı

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fransız devi Lille'de forma giyen milli UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Klaksvik'i 3-0 yendiği mücadelede 1 gol atan Yusuf Yazıcı'nın evi, maç sırasında soyuldu.

L'Equipe'te yer alan habere göre; çalınan eşyalar arasında lüks saatler, kıyafetler ve deri eşyalar bulunuyor.

DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

657c2d9dc03d08a353c4eb19

Yusuf Yazıcı'nın evine ikinci kez hırsız girdi. 2020 yılında dizinden ameliyat olmak için İtalya'ya giden milli futbolcunun evine hırsızlar girmiş, arabası ile değerli eşyalarını çalmıştı.

BU SEZON 8 GOLE KATKISI VAR

GettyImages-1234941080

Trabzonspor altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı, geçen sezonki kiralık döneminin arıdndan tekrar Lille'e geri döndü. 26 yaşındaki hücum oyuncusu, 21 maçta 7 gol atıp 1 asist yaptı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Icardi'nin antrenmandaki halini gören taraftar isyan etti: İlk 11'de istemiyoruzIcardi'nin antrenmandaki halini gören taraftar isyan etti: İlk 11'de istemiyoruz
Derbi öncesi sakatlık şoku, tek başına çalışırken göğüs kası koptu!Derbi öncesi sakatlık şoku, tek başına çalışırken göğüs kası koptu!
Gökhan Zan'dan TFF Başkanı'na olay yaratacak sözler!Gökhan Zan'dan TFF Başkanı'na olay yaratacak sözler!
Anahtar Kelimeler:
Fransa Yusuf Yazıcı hırsızlık son dakika lille AZ atan s lig maç sırası
En Çok Okunan Haberler
Ece Ronay gözaltına alındı! Evinden çıkanlar şoke etti

Ece Ronay gözaltına alındı! Evinden çıkanlar şoke etti

'Akşam evinize erken gelin' Meteoroloji'den 7 il için uyarı!

'Akşam evinize erken gelin' Meteoroloji'den 7 il için uyarı!

Atilla Karaoğlan gol dedi, kural hatasını VAR önledi!

Atilla Karaoğlan gol dedi, kural hatasını VAR önledi!

Derbi öncesi sakatlık şoku, tek başına çalışırken göğüs kası koptu!

Derbi öncesi sakatlık şoku, tek başına çalışırken göğüs kası koptu!

Ülke puanında büyük değişim! En çok katkı yapan takım...

Ülke puanında büyük değişim! En çok katkı yapan takım...

Zehra yine yaptı yapacağını!

Zehra yine yaptı yapacağını!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.