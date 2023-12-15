Yusuf Yazıcı maç bitimi evine döndüğünde şoku yaşadı! Sahada olduğu sırada ikinci kez evine hırsız girdi

Fransız devi Lille'de forma giyen milli UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Klaksvik'i 3-0 yendiği mücadelede 1 gol atan Yusuf Yazıcı'nın evi, maç sırasında soyuldu.

L'Equipe'te yer alan habere göre; çalınan eşyalar arasında lüks saatler, kıyafetler ve deri eşyalar bulunuyor.

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Yusuf Yazıcı'nın evine ikinci kez hırsız girdi. 2020 yılında dizinden ameliyat olmak için İtalya'ya giden milli futbolcunun evine hırsızlar girmiş, arabası ile değerli eşyalarını çalmıştı.

BU SEZON 8 GOLE KATKISI VAR

Trabzonspor altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı, geçen sezonki kiralık döneminin arıdndan tekrar Lille'e geri döndü. 26 yaşındaki hücum oyuncusu, 21 maçta 7 gol atıp 1 asist yaptı.





