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Yusuf Yazıcı Süper Lig'e... O da sıcak bakıyor! İmzalar her an atılabilir

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.09.2024 15:11
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Yaptığı transferlerle ses getiren Beşiktaş, lige de iyi bir başlangıç yaparken son olarak Lille'de forma giyen ve takımından ayrılmasından bu yana herhangi bir kulüple anlaşmayan Yusuf Yazıcı için sürpriz bir hamlede bulundu. İşte detaylar...

Yusuf Yazıcı Süper Lig'e... O da sıcak bakıyor! İmzalar her an atılabilir

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak Fransız ekibi Lille'de forma giyen ve takımı ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından herhangi bir takımla anlaşmayan Yusuf Yazıcı'yı listesine eklediği öğrenildi.

O DA SICAK BAKIYOR

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Beşiktaş'ın Olympiakos ve Lazio ile adı anılan 27 yaşındaki 10 numaranın menajeriyle görüşmelere başladığı da gelen haberler arasında. Yusuf Yazıcı'nın yıllık ücret konusunda anlaşılması durumunda Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak baktığı da ifade ediliyor.

42 MAÇTA 12 GOL

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Yıldız futbolcu geçen sezon Fransız ekibiyle çıktığı 42 maçta 12 gol 4 asistlik performans sergiledi. Körfez ekiplerinden de teklifler alan Yusuf Yazıcı'nın yeni adresinin neresi olacağı merak konusu.

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Yusuf Yazıcı son dakika beşiktaş
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