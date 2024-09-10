Yusuf Yazıcı Süper Lig'e... O da sıcak bakıyor! İmzalar her an atılabilir

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak Fransız ekibi Lille'de forma giyen ve takımı ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından herhangi bir takımla anlaşmayan Yusuf Yazıcı'yı listesine eklediği öğrenildi.

O DA SICAK BAKIYOR

Beşiktaş'ın Olympiakos ve Lazio ile adı anılan 27 yaşındaki 10 numaranın menajeriyle görüşmelere başladığı da gelen haberler arasında. Yusuf Yazıcı'nın yıllık ücret konusunda anlaşılması durumunda Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak baktığı da ifade ediliyor.

42 MAÇTA 12 GOL

Yıldız futbolcu geçen sezon Fransız ekibiyle çıktığı 42 maçta 12 gol 4 asistlik performans sergiledi. Körfez ekiplerinden de teklifler alan Yusuf Yazıcı'nın yeni adresinin neresi olacağı merak konusu.