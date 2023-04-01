Yusuf Yazıcı transferi için Galatasaray'a izin çıktı! Trabzonspor görüşmelere karışmayacak...

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın gündemine gelen fakat anlaşma sağlanamayan Yusuf Yazıcı, kararını eski takımı Trabzonspor'dan yana kullanmıştı. Bu sezonki kariyeri istediği gibi gitmeyen yıldız oyuncunun sezon sonunda Lille'e geri döneceği öğrenildi.

TRABZONSPOR'DAN İZİN ALINMASI GEREKİYOR

Lille ile yapılan anlaşma gereği, Yusuf Yazıcı'nın Türkiye'den bir takımla görüşmesi halinde Trabzonspor'dan izin alınması gerekiyor. Yusuf'un performansından memnun kalmayan bordo-mavililer, bu anlaşmayı artık umursamayacak.

GALATASARAY'A İZİN VERİLECEK

Önümüzdeki sezon için Galatasaray ile görüşecek Yusuf Yazıcı'ya Trabzonspor'dan izin çıktı. Lille'in de takımda tutmak istemediği milli oyuncu için görüşmeler önümüzdeki haftalarda başlayacak.



