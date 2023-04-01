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Yusuf Yazıcı transferi için Galatasaray'a izin çıktı! Trabzonspor görüşmelere karışmayacak...

01.04.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Yusuf Yazıcı'nın sezon sonunda takımda kalması beklenmiyor. Gösterdiği performansla taraftarın da tepkisini çeken Yusuf Yazıcı, sezon sonunda Lille'e dönerek kendisine gelecek teklifleri değerlendirecek. Yusuf için Galatasaray kiralama teklifi yaparsa, Trabzonspor bu teklifin önüne geçmeyecek. İşte detaylar...

Yusuf Yazıcı transferi için Galatasaray'a izin çıktı! Trabzonspor görüşmelere karışmayacak...
Yusuf Yazıcı

Yusuf Yazıcı

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın gündemine gelen fakat anlaşma sağlanamayan Yusuf Yazıcı, kararını eski takımı Trabzonspor'dan yana kullanmıştı. Bu sezonki kariyeri istediği gibi gitmeyen yıldız oyuncunun sezon sonunda Lille'e geri döneceği öğrenildi.

TRABZONSPOR'DAN İZİN ALINMASI GEREKİYOR

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Lille ile yapılan anlaşma gereği, Yusuf Yazıcı'nın Türkiye'den bir takımla görüşmesi halinde Trabzonspor'dan izin alınması gerekiyor. Yusuf'un performansından memnun kalmayan bordo-mavililer, bu anlaşmayı artık umursamayacak.

GALATASARAY'A İZİN VERİLECEK

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Önümüzdeki sezon için Galatasaray ile görüşecek Yusuf Yazıcı'ya Trabzonspor'dan izin çıktı. Lille'in de takımda tutmak istemediği milli oyuncu için görüşmeler önümüzdeki haftalarda başlayacak.


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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Yusuf Yazıcı galatasaray sezon

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