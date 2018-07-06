Yusuf Yazıcı'ya 7 milyon Euro'luk teklif

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun geçtiğimiz gün "Yusuf Yazıcı için Almanya'dan teklif aldık" açıklamasının ardından gözler teklifin detaylarına çevrildi.

Milli yıldız için Almanya'dan bir takımın 7 milyon Euro'luk (yaklaşık 37 milyon 800 bin TL) transfer teklifinde bulunduğu ancak bordo-mavililerin 15 milyon Euro'nun altındaki rakamları değerlendirmeye almayacağı öğrenildi. (Sabah)



