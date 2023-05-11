Yusuf Yazıcı'ya Süper Lig devinin hocasından transfer telefonu!

Trabzonspor'da ikinci dönemini geçiren ancak beklentilerin oldukça altında bir performans sergileyen Yusuf Yazıcı sezonun tamamlanmasıyla birlikte bordo-mavili ekibe veda etmeye hazırlanıyor.

Lille'de şampiyonluk yaşadıktan sonra performansındaki düşüş nedeniyle CSKA Moskova'ya kiralanan Yusuf Yazıcı bu sezonun başında da eski Trabzonspor'a kiralık olarak gelirken, performansıyla eleştiri oklarının hedefinde...

"BEŞİKTAŞ'TA GÖRMEK İSTERİM"

İddiaya göre deneyimli oyuncu Yusuf Yazıcı'ya Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten transfer telefonu geldi. Deneyimli çalıştırıcının Yusuf Yazıcı'ya şunları söylediği öğrenildi. "Rusya'ya gitme. Seni Beşiktaş'ta görmek isterim. Bizim sana, senin bize çok katkın olacağını düşünüyorum."

O DA SICAK BAKIYOR

Bu sözler üzerine Yusuf'un da siyah-beyazlılara gitmeye sıcak baktığı kaydedildi. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon 13 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

