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Yusuf Yazıcı'ya Süper Lig devinin hocasından transfer telefonu!

11.05.2023 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız ekibi Lille'den CSKA Moskova'ya gönderilen, buradan da eski takımı Trabzonspor'a kiralık olarak gelen milli futbolcu Yusuf Yazıcı Karadeniz ekibindeki ikinci döneminde beklentilerin oldukça altında bir performans sergilerken çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Yusuf Yazıcı'ya Süper Lig devinin hocasından transfer telefonu!

Trabzonspor'da ikinci dönemini geçiren ancak beklentilerin oldukça altında bir performans sergileyen Yusuf Yazıcı sezonun tamamlanmasıyla birlikte bordo-mavili ekibe veda etmeye hazırlanıyor.

Lille'de şampiyonluk yaşadıktan sonra performansındaki düşüş nedeniyle CSKA Moskova'ya kiralanan Yusuf Yazıcı bu sezonun başında da eski Trabzonspor'a kiralık olarak gelirken, performansıyla eleştiri oklarının hedefinde...

"BEŞİKTAŞ'TA GÖRMEK İSTERİM"

Şenol_Güneş_Beşiktaş

İddiaya göre deneyimli oyuncu Yusuf Yazıcı'ya Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten transfer telefonu geldi. Deneyimli çalıştırıcının Yusuf Yazıcı'ya şunları söylediği öğrenildi. "Rusya'ya gitme. Seni Beşiktaş'ta görmek isterim. Bizim sana, senin bize çok katkın olacağını düşünüyorum."

O DA SICAK BAKIYOR

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Bu sözler üzerine Yusuf'un da siyah-beyazlılara gitmeye sıcak baktığı kaydedildi. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon 13 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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