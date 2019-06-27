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Yuvaya Dönüş 12 Temmuz’da sinemalarda

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 27.06.2019 09:47 | Son Güncelleme

Başrollerini Furkan Palalı, Megumi Masuki ve Burhan Öçal’ın paylaştığı Yuvaya Dönüş filmi 12 Temmuz’da Türkiye’de, Eylül ayında ise Japonya’da vizyona girecek.

Yuvaya Dönüş 12 Temmuz’da sinemalarda

Çekimleri İstanbul, Kapadokya ve Tokyo’da gerçekleşen İran-Irak savaşı sırasında 215 Japon vatandaşın Tahran’dan Türkiye’ye getirilişi ve bu olayın perde arkasında yatan bilinmeyen bir aşk hikâyesini konu alıyor.

Gazeteci-Yazar Erdal Güven’in ‘Tahran’dan Kaçış’ kitabından senaryoya uyarlanan ‘Yuvaya Dönüş’ adlı sinema filmi için geri sayım başladı. İki ülke arasında yüzyılın operasyonu olarak bilinen gerçek yaşam hikâyesinin beyaz perdeye yansıtılacağı filmin; senaristliğini Fatih Özcan ve Şeyda Delibaşı, yapımcılığını Macmedya, yönetmenliğini ise Hakan Kurşun üstleniyor. 2019 yılının Japonya’da ‘Türkiye Yılı’ ilan edilmesiyle önemini bir kat daha arttıran filmin müzikleri Kıraç imzası taşıyor.

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Japonya’da Türk Yılı ilan ettiren film

Filmin yapımcısı Erdal Güven Yuvaya Dönüş filmiyle 20 yıllık hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Güven, “ 1985’de Tahran’da yaşanan olay Türk-Japon ilişkilerinin zirve yapmasını sağladı. Filmde Tahran’dan kaçış etkin bir sinema diliyle anlatıldı. Ancak filmimiz aynı zamanda japon yolcuları taşıyan THY uçağının İstanbul’da büyülü bir aşkın ortasına da indiğini anlatıyor. Yuvaya Dönüş filminin 2019’da Japonya’da Türkiye Yılı ilan edilmesindeki katkısından dolayı gururluyum” dedi.

Furkan Palalı taksi şoförü oldu

Filmde, yakışıklı oyuncu Furkan Palalı taksi şoförü ‘Mesut’ , Dünyaca ünlü perküsyon ustası Burhan Öçal eski istihbarat subayı ‘Zafer’, Megumi Masaki ise 30 yıldır varlığından habersiz yaşadığı babasının izini sürmek için Japonya’dan Türkiye’ye gelen ‘Yumi’ karakterine hayat veriyor.


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Anahtar Kelimeler:
furkan palalı Megumi Masuki Burhan Öçal Yuvaya Dönüş

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