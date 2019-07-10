"Yuvaya Dönüş" filminin galası yapıldı

Film ekibinin katılımıyla Artı Sahne'de gerçekleştirilen galada basın mensuplarına açıklamada bulunan oyuncu Furkan Palalı, filmde baba ve bir kızın hikayesinin yanı sıra bir aşkın da anlatıldığını söyledi.

Palalı, filmde bir dil ve bir ırk gözetmeksizin aşkın yaşanabildiğini seyircilere göstermeye çalıştıklarını belirterek, "Bir adamın aşkı için ne kadar büyük fedakarlıklar yapabildiğini, hatta bunun bir sınırı olmadığını filmde göreceğiz." dedi.

Türkiye ile Japonya arasında yüzyıllar öncesine dayanan bir dostluk olduğuna işaret eden Palalı, şöyle devam etti:

"Bu dostluk gerçekten önemli. 1985 yılı döneminde bizim kurtarma operasyonu ile Esenboğa Havalimanı'na indirdiğimiz 215 Japon yolcu var. Bu çok önemli, dostluk açısından çok büyük bir köprü. Onların da (Japonların) biliyorsunuz Ertuğrul Fırkateyni battığı zaman gemideki insanlarımıza yaptıkları yardımlar... Bu anlamda da dostluğumuz uzun yıllara dayanıyor. Biz de bu filmle beyaz perdede bir köprü daha attık diyebiliriz."

Film hakkında