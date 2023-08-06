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  4. Yüz binlerce öğretmen adayı için büyük gün! KPSS ÖABT oturumu başladı

Yüz binlerce öğretmen adayı için büyük gün! KPSS ÖABT oturumu başladı

06.08.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün yüz binlerin katılımıyla KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) gerçekleştiriliyor. Sınav saat 10.15 itibarıyla başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2023 Kamu Personel Seçme Sınavı (2023-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sabah oturumu başladı.

Sınavdan 15 dakika önce adayların binalara alınmasının ardından 10.15'te başlayan oturum kapsamında, ilköğretim matematik, fen bilimleri, matematik (lise), fizik, kimya öğretmenlikleri testlerinde adaylara 75 soru için 150 dakika süre verildi.

Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, rehberlik, beden eğitimi, okul öncesi, İngilizce ve sınıf öğretmenliği testlerinde ise adayların 75 soruyu yanıtlamaları için 120 dakika süre tanındı.

2023-KPSS ÖABT'nin sabah oturumu 12.45'te sona erecek.

İMAM HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ ALANI SINAVI ÖĞLEDEN SONRA

ÖABT'nin öğleden sonra yapılacak İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise saat 14.45'te başlayacak ve 16.45'te sonra erecek.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
ÖABT KPSS

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