Yüz eş anlamlısı nedir? Yüz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yüz kelimesi sesteş kelimelerden birisidir ve dilimizde iki farklı yüz kelimesi vardır. Temel olarak yüz kelimelerinden birisi sayı olan 100 için kullanılırken diğer yüz kelimesi de surat anlamında kullanılır. Sayı anlamında kullanılan yüz kelimesi Türkçe kökenlidir ve "100 sayısı" anlamında kullanılan "yüz" kelimesinden alıntıdır. Bu kelimenin anlamları şu şekildedir:

100 sayısı

Bu sayıyı gösteren 100 ve C rakamlarının adı

On kere on, doksan dokuzun bir fazlası

Kere, kat vb. kelimelerle birlikte kullanılarak yapılan için çokluğunu abartı bir şekilde anlatan söz

Bir diğer yüz kelimesi de Türkçe kökenlidir ve "bir şeyin üzeri, satıh, yüzey, çehre" anlamlarına gelen "üz/yüz" kelimesinden evrilmiştir. Yüz kelimesinin anlamları:

Sima, çehre

Yüzey

Kesici araçlarda ağız

Bir kumaşın dikiş sırasında dışa getirilen bölümü

Yorgan ve yastığa geçirilen kılıf

Bir leyin görünen bölümünde kullanılan kumaş

Birinin görülegelen veya umulan hoşgörülüğüne güvenilerek gösterilen cüret

Nedeniyle, sebebiyle

Yan, taraf

Bir yapının dışa bakan yüzeylerinden her biri

Utanma

Yüz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yüz kelimesi cümle içerisinde vermek istediği anlama göre pek çok farklı şekilde kullanılır. Cümle içerisinde farklı anlamlarda kullanılan yüz kelimesinin yerine eş anlamlısı kullanılabilir. Bu kullanım hem yazı hem de konuşma dilinde avantaj sağlar. Aynı zamanda da akıcı bir anlatım ortaya çıkarır. Yüz kelimesinin birden fazla eş anlamı vardır. Yüz kelimesinin en çok kullanılan ve eş anlamlısı olan sözcük vücudun belirli bir bölgesi olarak kullanılan "çehre" sözcüğüdür. Yüzün eş anlamlısı olan kelimeler:

Beniz

Çehre

Sima

Surat

Suret

Yüzey

Yüzün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yüz kelimesi sayı anlamında kullanılmasının yanı sıra vücudun belirli bir bölgesini tarif etmek için kullanılan bir sözcüktür. Aynı zamanda soyut bir anlam olarak utanma kavramına karşılık gelen iki yüzlü, yüzsüz anlamında da kullanılır. Yüz kelimesi kullanıldığı cümle içerisindeki anlamına göre çeşitlilik gösterir. Bu durumları belirtmek için yüz kelimesinin eş anlamı kullanılır. Yüz eş anlamlısı kelimeler genellikle surat anlamında kullanılan kelimelerdir. Yüz kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler: