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Yerküre eş anlamlısı nedir? Yerküre kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

14.12.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe zengin kelime hazinesine sahip olan diller arasında yer alır. Kelimelerin zenginliği ve birden fazla anlamları olabilmesi de bu kelimelerin birden fazla eş anlamlı kelime karşılığı olabilir. Yerküre kelimesi de birçok eş anlamlı kelimeye sahiptir. Aynı anlama gelen farklı kelimeler cümle içinde yerküre kelimesinin yerine kullanılabilir. Coğrafya terimi olan yerküre kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nelerdir?

Yerküre eş anlamlısı nedir? Yerküre kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yerküre kelimesi insanların üzerinde yaşadığı gök cismi olarak tanımlanır. Coğrafya terimlerinden biridir. Dünya gezegeninin karşılığı olarak kullanılır. İsim türünde bir kelimedir ve bitişik olarak yazılır. Birden fazla eş anlamlı kelimesi bulunur. Halk dilinde yerküre genel olarak dünya kelimesi ile ifade edilir. Dünya ya da yerküre, su katmanı, toprak katmanı ve hava katmanından oluşur. Ancak yerküre ifadesi dünya gezegeninin somut olan, hava katmanı olmaksızın yapılan tanımıdır.

Yerküre ovalar, dağlar, adalar, kıtalar, okyanuslar ve denizlerden oluşur. Yapay sismik dalgaların, farklı yapılara sahip olan katmanlarda farklı durumlara sebep olurlar. Yerküreye ait olan bilgiler çoğunluk olarak sismik dalgaların incelenmesi ile elde edilebilir.

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Yerküre kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yerküre kelimesinin eş anlamı olan birden fazla kelime bulunur. Yerkürenin eş anlamlısı olan bu kelimeler cümlede yerküre yerine geçebilirler ve bu durumda herhangi bir anlatım bozukluğu oluşmaz. Yerküre eş anlamlısı kelimeler:

  • Yer
  • Yer yuvarı
  • Yer yuvarlağı
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Yerkürenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Her kelimenin anlamını pekiştirmek için birçok yöntem kullanılır. O kelimeyi cümle içinde kullanmak anlamını pekiştiren en doğru yöntem kabul edilir. Yerküre kelimesi ile ve yerkürenin eş anlamlısı olan kelimeler kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Yer yuvarında fark ülkelerde değişik kültürler bulunur.
  • Yer yuvarı derinlere doğru gidildikçe yoğunlukları artan ve iç içe bulunan kütlelerden oluşur.
  • Yerküre güneş sisteminde yer alan bir gezegendir.
  • Tüm yer başıma toplansa yine de bu kararımdan asla dönmem!
  • Üzerinde yaşadığımız yer yuvarlağı, yeryüzünden yerin merkezine doğru olarak yer kabuğu, manto, çekirdek katmanlarından meydana gelir.
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