Yüz felci nedir? Klima yüz felcini tetikler mi?

“Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcakların gitgide artması, klima ile serinleme yöntemine başvurmaya yönlendirmektedir. Sıcak havanın etkisiyle terleyen sırt, bel ve boyun bölgeleri ani soğuk hava ve yapay bir serinleme ile karşılaştığında ağrı ve kas spazmları gelişebilir. Yaz aylarında sık araba kullananlar maruz kaldıkları ani soğuk havanın etkisiyle yüz felci gelişme riskini yüksek düzeyde taşıyan risk gruplarından sayılabilir. Halk arasında ‘şoför hastalığı’ olarak bilinen yüz felci, özellikle uzun yol şoförleri tarafından klimanın uzun süreli kullanılmasıyla ve özellikle yüz bölgesinde kulağa yakın bölgeye gelecek şekilde açılmasıyla ortaya çıkabilmektedir; bu hastalık uzun bir tedavi dönemi gerektirir ve bazen fonksiyonel ve kozmetik kayıplar oluşmasına da neden olmaktadır. Bu nedenle klimalarda yüz felci riski oldukça yüksektir” şeklinde konuştu.

“Araç klimalarının derecesinin uygun şekilde ayarlanması, yüz ve kulak bölgesine hava akımını isabet ettirmeyecek şekilde uygulanması klimalarda yüz felci riskini azaltmaya katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda uzun yol şoförlerinin yolculuk sırasında mola vermeleri ve mola zamanlarına dikkat etmeleri de klimalarda yüz felci riskini azaltmaya yardımcı etkenlerdendir. Klimanın konumunu kişiye doğrudan yansıtmamak ve mümkün olan durumlarda tavana doğru konumlandırmak da klimalarda yüz felci riskini azaltacak yöntemlerden biridir” dedi.

YÜZ FELCİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, yüz felci belirtileri hakkında şu bilgileri verdi:

“Yüz felcinde yüzün bir yarımında mimik kasların hareketinin yapılamaması ile birlikte yüzde hissedilen ağrı, baş dönmesi, baş ağrısı, konuşmakta zorluk yaşama, kulakta hissedilen çınlama ve ağrı durumları yüz felci belirtilerindendir. Bu durumları yaşayan kişilerin yakın zamanda sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerekir. İlk müdahale ve tedavinin erken başlatılması önemlidir. Beraberinde uygulanacak olan rehabilitasyon ve fizyoterapi programları yüzde oluşan hasarı azaltmayı amaçlar. İyileşme göstermeyen ciddi durumlarda ise bazen cerrahi girişim gerekebilir.”