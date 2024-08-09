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  4. Yüz gerdirme ameliyatı için Türkiye'ye gelmişti! Katie Price havalimanında gözaltına alındı

Yüz gerdirme ameliyatı için Türkiye'ye gelmişti! Katie Price havalimanında gözaltına alındı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.08.2024 09:53
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İngiliz şarkıcı, realite yıldızı ve eski model Katie Price, estetik ameliyat için bir kez daha Türkiye'ye gelmişti. 46 yaşındaki Price, altıncı yüz gerdirme ameliyatı için bıçak altına yattı ve estetik operasyon sonrası ülkesine döndü. Price, ülkesine döner dönmez havalimanında gözaltına alındı.

MYNET- İngiliz televizyon yıldızı ve model Katie Price, estetik ameliyat için bir kez daha Türkiye'ye gelmişti. Altıncı kez yüz gerdirme ameliyatı olan Price'ın ameliyatının 10 bin sterline (426 bin TL) mâl olduğu öğrenilmişti.

Katie Price, Türkiye'de geçirdiği estetik operasyon dönüşü Heathrow Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Yüz gerdirme operasyonu yaptırdığı Türkiye'den oyuncu sevgilisi JJ Slater ile beraber dönen 46 yaşındaki model, hakkında açılan borç davasının duruşmasına katılmadığı suçlamasıyla havalimanında polis tarafından gözaltına alındı.

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31 yaşındaki sevgilisi ise valizleri alarak havalimanından ayrıldı. Dün geceyi nezarette geçiren Price, bugün mahkemeye çıkacak.

DURUŞMAYA KATILMADI

2019'da iflas ettiğini duyuran Price'ın geçen ay iflas davasının duruşmasına katılması gerekiyordu ancak ünlü isim estetik yaptırmak için sevgilisi ve oğluyla Türkiye'deydi.

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Katie Price
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