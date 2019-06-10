Yüz gerdirme ameliyatında kalıcılığın sürmesi için bunlara dikkat!

Acıbadem Altunizade Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar “Günümüzde artık yüz germe ameliyatları daha kısa sürede yapılabilirken, hastanede kalış ve kişinin işine geri dönme süresi de çok daha kısalmış durumda. Ancak işlemin mutlaka ehil ellerde yapılması ve doğru bilgilenme çok önemli” diyor. Prof. Dr. Şükrü Yazar, yüz gerdirmede en çok merak edilenleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. YAŞ SINIRLAMASI VAR MI? Yüz germede yaş sınırlaması bulunmuyor. Eğer hasta kendini yorgun, yüzünü yaşlanmış hissediyorsa ve muayenede gerçekten yüzünün sarktığı, dinamikliğini kaybettiği görülürse non-invaziv yöntemler denilen botoks, dolgu, lazer, hücresel tedavi ya da yüz germe ameliyatının planlaması her zaman yapılabiliyor. NE KADAR GENÇLEŞECEĞİM? En çok merak edilen sorulardan biri de bu. İşlemden önce hastanın gençlik fotoğrafına bakılıyor. Nerelerde yaşlanma olduğu saptanıyor ve buna göre bir planlama yapılıyor. Böylece hasta 5-10 yıl arası gençleşiyor.

KALICILIK SÜRESİ NEDİR? Ehil ellerde başarıyla gerçekleştirilen işlemin kalıcılık süresi normal standartlarda 10 yıl devam edebiliyor. Ancak bu süre kişinin yaşam koşullarıyla yakından ilgili. Kişi eğer çok sigara içiyorsa, stresli bir yapısı varsa, uykusuz kalıyor kendine iyi bakmıyorsa, sporunu yapmıyor, diyetine dikkat etmiyor, güneş hasarına karşı önlem almıyorsa, bir de egzersizden uzak yaşantısı varsa kalıcılık süresi azalıyor. Ama bunlara dikkat eden kişide kalıcılık süresi uzuyor. KALICILIĞINI NASIL SÜRDÜREBİLİRİM? Kişinin sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olması ve gerektiğinde yüzüne küçük dokunuşlar yaptırması durumunda kalıcılık süresi artıyor. Örneğin; botoksun zamanında yapılması, gerekirse dolgu uygulamaları, lazerle sıkılaştırma ve öneriliyorsa hücresel tedaviyi yaptırması gerekiyor. Bunun dışında yüzünü güneşten çok iyi koruması şart. İyi bir kremle nemlendirme de çok önemli. Prof. Dr. Şükrü Yazar “Yani kişinin hem cildine kendisinin bakması hem de zaman zaman hekim tarafından bakımının yapılması gerekli. ‘Ben bir ameliyat yaptırdım, artık 10 yıl boyunca hiçbir şeye dokunmayayım’ demek doğru değil” diyor.

GÜNLÜK HAYATA NE ZAMAN DÖNÜLÜYOR? ‘Yüzümüz çok şişecek, moraracak, bir süre toplum içine çıkamayacağız’ gibi endişelere artık gerek yok. Zira günümüzde plastik cerrahideki tekniklerin gelişmesi, endoskopik cerrahi kullanılması, kullanılan teknikler sayesinde dokulara zararın minimuma indirilmesi sayesinde hastaların iyileşme süreci daha hızlandı. Ameliyat sonrası genelde bir iki gün hastanede kalıp, taburcu olduktan sonra günlük yaşantılarına dönebiliyorlar. Yüzde morluk, ödem oluşursa 48-72 saatten sonra inmeye başlıyor, bir hafta 10 gün sonra da hastalar işlerine dönebiliyor. Yapılan işlemin sonuca ulaşması ve yüzün doğal halini bulması ise yaklaşık 1,5-2 ay sonra. AMELİYATI OLUNCA ÇOK MU DEĞİŞİRİM? ‘Çevremdekiler beni tanımayacak mı, çok mu değişeceğim, pasaporttaki resmimden çok mu farklı olacağım’ gibi sorular da en çok yöneltilen sorulardan. Oysa bu endişeler yersiz. Çünkü kişinin kendi kemik yapısı, kalıcı yapısı değişmiyor. Sadece kişinin mevcut yaşı daha geriye götürülüyor ve daha canlı, daha genç, daha az yorgun görünmesi sağlanıyor.