Yüz ifadenizi böyle yaparak performansınızı %20 artırabilirsiniz!

Yoğun bir göreve odaklanırken yüzümüzün aldığı şekil değişebiliyor. İşimize konsantre olurken veya spor yaparken kimimizin kaşları çatılıyor, kimimizin gözleri kısılıyor. Yapılan yeni bir araştırma, kararlı yüz ifadelerinin yararları olduğunu ve zihinsel görevlerde performansınızı %20 artırabileceğini öne sürüyor.

ABD'deki Tennessee Üniversitesi'nden araştırmacılar, kararlı bir yüz ifadesi takınmanın katılımcılara nasıl yardımcı olacağını iki zorlu senaryoda gözlemlemek istedi. Katılımcılar ilk senaryoda ellerini dayanabildikleri sürece dondurucu derecede soğuk suyla dolu bir kovaya soktular. İkinci senaryoda ise 100 parçalık, karmaşık, siyah-beyaz bir yapbozu 5 dakikada tamamlamaları istendi.

YÜZ İFADELERİNİ TAKLİT ETMELERİ İSTENDİ

Katılımcıların yarısına profesyonel sporcuların fotoğrafları gösterildi ve görevleri tamamlarken ifadelerini taklit etmeleri istendi. Diğer gruptan özel bir şey yapması istenmedi. Araştırmacılar, yoğun kararlılık görünümünün, katılımcıların dondurucu suya dayanmasına yardımcı olmadığını, ancak zihinsel görevde onlara önemli bir destek verdiğini belirtti.