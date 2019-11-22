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Yüz ifadenizi böyle yaparak performansınızı %20 artırabilirsiniz!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Yapılan yeni bir araştırma, bir işe odaklandığında kararlı bir yüz ifadesi takınan insanların diğerlerine göre daha yüksek performans gösterdiğini ortaya koydu. Yüz ifadelerinin etkisinin, zihinsel görevlerde daha fazla öne çıktığı görüldü.

Yüz ifadenizi böyle yaparak performansınızı %20 artırabilirsiniz!

Yoğun bir göreve odaklanırken yüzümüzün aldığı şekil değişebiliyor. İşimize konsantre olurken veya spor yaparken kimimizin kaşları çatılıyor, kimimizin gözleri kısılıyor. Yapılan yeni bir araştırma, kararlı yüz ifadelerinin yararları olduğunu ve zihinsel görevlerde performansınızı %20 artırabileceğini öne sürüyor.

ABD'deki Tennessee Üniversitesi'nden araştırmacılar, kararlı bir yüz ifadesi takınmanın katılımcılara nasıl yardımcı olacağını iki zorlu senaryoda gözlemlemek istedi. Katılımcılar ilk senaryoda ellerini dayanabildikleri sürece dondurucu derecede soğuk suyla dolu bir kovaya soktular. İkinci senaryoda ise 100 parçalık, karmaşık, siyah-beyaz bir yapbozu 5 dakikada tamamlamaları istendi.

YÜZ İFADELERİNİ TAKLİT ETMELERİ İSTENDİ

Katılımcıların yarısına profesyonel sporcuların fotoğrafları gösterildi ve görevleri tamamlarken ifadelerini taklit etmeleri istendi. Diğer gruptan özel bir şey yapması istenmedi. Araştırmacılar, yoğun kararlılık görünümünün, katılımcıların dondurucu suya dayanmasına yardımcı olmadığını, ancak zihinsel görevde onlara önemli bir destek verdiğini belirtti.

Çalışmanın sonuçlarına göre kararlı yüz ifadesi takınanlar, diğerlerine göre yapbozu daha fazla tamamlayabildiler. Yüz ifadesi kullananlar, 5 dakika içinde ortalama 4.13 daha fazla yapboz parçası tamamladı ve hızlı tamamlama stresinden kurtulabildiler.

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'KENDİ İÇİMDEYDİM'

Olimpiyat madalyalı yüzücü Michael Phelps, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda viral hale gelmişti. Ünlü yüzücü, müsabakalar öncesinde ve ısınırken kameralara sert yüz ifadesiyle yakalanıyordu. Phelps, yüz ifadeleriyle öne çıkan başarılı sporcuların başında geliyor ve görüntüler hakkında, "Kendi içimdeydim" diyor.

Bu ufak çaplı araştırmanın yanı sıra, yüz ifadelerinin duygularımızdan çalışma performansımıza kadar her şeyi etkilediğini gösteren başka çalışmalar da yapıldı. Çalışmalar genel olarak insanların çalışırken kaşlarını çatma eğiliminde olduklarını ve yüz ifadelerinin daha iyi hissettirebileceğini gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
yüz ifadesi Performans başarı

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