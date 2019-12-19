Yüz Plastik Cerrahi Derneğinden açıklama!

Yüz Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, derneğin Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneğine afiliye çalışan bir alt dal dernek olduğu aktarıldı. "KBB uzmanları, yüz ve baş boyun bölgesindeki her türlü estetik girişimi yüzyılı aşkın bir süredir başarıyla yapmaktadır ve yapmaya da kanunen yetkilidirler." vurgusu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'HALKI YANILTACAK SÖYLEMLERDE BULUNMAK DOĞRU DEĞİLDİR'

"Her türlü cerrahi branş hekimlerinin başına gelebilecek komplikasyonlardan bir tanesini kullanarak halkı yanıltıcı söylemlerde bulunmak doğru bir yaklaşım değildir. Hele cerrahi bir branşa bile ait olmayan hekim arkadaşlarımızın cerrahi işlemler ile ilgili beyanları hiçbir şekilde dikkate alınmamalıdır. Uzmanlık alanımızın alt dallarından olan yüz plastik cerrahisi, özellikle son 10 yıl içerisinde bilimsel toplantılarımızda artan bir ilgiyle izlenmekte, derneğimizin asistan ve uzmanlarımızın eğitimindeki büyük ve yoğun eğitim çabalarıyla dünyanın en önde gelen uzmanları Türkiye'de yetişmektedir."