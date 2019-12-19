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Yüz Plastik Cerrahi Derneğinden açıklama!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Yüz Plastik Cerrahi Derneği, kulak burun boğaz (KBB) uzmanlarının, yüz ve baş boyun bölgesindeki her türlü estetik girişimi başarıyla yaptığı ve yapmaya da kanunen yetkili olduklarını belirtti.

Yüz Plastik Cerrahi Derneğinden açıklama!

Yüz Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, derneğin Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneğine afiliye çalışan bir alt dal dernek olduğu aktarıldı. "KBB uzmanları, yüz ve baş boyun bölgesindeki her türlü estetik girişimi yüzyılı aşkın bir süredir başarıyla yapmaktadır ve yapmaya da kanunen yetkilidirler." vurgusu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'HALKI YANILTACAK SÖYLEMLERDE BULUNMAK DOĞRU DEĞİLDİR'

"Her türlü cerrahi branş hekimlerinin başına gelebilecek komplikasyonlardan bir tanesini kullanarak halkı yanıltıcı söylemlerde bulunmak doğru bir yaklaşım değildir. Hele cerrahi bir branşa bile ait olmayan hekim arkadaşlarımızın cerrahi işlemler ile ilgili beyanları hiçbir şekilde dikkate alınmamalıdır. Uzmanlık alanımızın alt dallarından olan yüz plastik cerrahisi, özellikle son 10 yıl içerisinde bilimsel toplantılarımızda artan bir ilgiyle izlenmekte, derneğimizin asistan ve uzmanlarımızın eğitimindeki büyük ve yoğun eğitim çabalarıyla dünyanın en önde gelen uzmanları Türkiye'de yetişmektedir."

Bu nedenle dünyanın her tarafından hastaların Türkiye'ye geldiğine, uzmanların dünyanın en önemli eğitim kuruluşlarında en üstlerde yer aldığına, eğitim verdiğine ve ameliyatlar yaptığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Durum böyleyken anlaşılması güç nedenlerden ötürü medyada sürdürülen tek taraflı ve yanıltıcı söylemlerin kabul edilmesi söz konusu değildir. Bizler ve üyelerimiz, halkımızın teşhis ve tedavisinde her zaman olduğu gibi iyi hekimliğin gerektirdiği etik ve ahlak prensiplerine göre çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

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estetik kulak burun boğaz Türk Kulak-Burun-Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği Yüz Plastik Cerrahisi Derneği

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