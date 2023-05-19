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Yüz Yıllık Mucize'de Aşk-ı Memnu sürprizi şaşırttı! "Matmazel'e bak sen unutmamış"

19.05.2023 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüz Yıllık Mucize dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Star TV'de yayınlanan dizide beklenmedik bir gelişme yaşandı. Aşk-ı Memnu'nun en sevilen karakterlerinden olan Adnan Ziyagil'e gönderme yapıldı. O karelerin yayınlanmasıyla sosyal medya adeta yıkıldı.

Yüz Yıllık Mucize'de Aşk-ı Memnu sürprizi şaşırttı! "Matmazel'e bak sen unutmamış"

Yüz Yıllık mucize dizisinde Adnan Ziyagil şoku yaşandı. Sevilen dizinin bu akşamki bölümünde Adnan Ziyagil'in adının geçmesiyle izleyiciler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medyada 'Matmazel Adnan Bey'i unutmamış' yorumları yapıldı.

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Star TV'nin sevilen dizisi Yüz Yıllık Mucize, son dönemin en çok konuşulan projelerinden biri oldu. Farklı hikayesiyle dikkat çeken dizi, yaşlanmayan bir adamın yaşadıklarını konu alıyor.

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Dizinin yeni bölümünde Zerrin Tekindor'un canlandırdığı Süreyya, Cem'in babası Adnan Bey'den borç aldığını söyledi. Bunun üzerine yeğenlerinin 'Hangi Adnan Bey?' sorusuna cevaben 'Adnan Ziyagil' demesi sosyal medyada olay oldu.

"AŞK-I MEMNU EVRENİ"

Matmazel, Türk dizi tarihine adını yazdırmış olan Aşk-ı Memnu'da Adnan Ziyagil'e gizli gizli aşk beslemişti. Twitter'da en çok konuşulan konular arasında yer alan Yüz Yıllık Mucize ve Adnan Ziyagil için oldukça fazla yorumda bulunuldu.

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Birçok kullanıcı, 'Matmazel'e bak sen unutmamış Adnan Bey'i', ' Aşk-ı Memnu evreni işte', 'Matmazel unutmamışsın' gibi yorumlar yaptı.

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