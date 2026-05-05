Yüzlerce kişi bu yüzden hastanelik oldu! Zehirli tür korku saçıyor

0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
Son yıllarda zehirli örümcek ısırıkları nedeniyle hastanelere başvuranların sayısında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Özellikle pandemi sonrası dönemde vakaların yükselişe geçtiği belirtilirken, uzmanlar artışın nedenleri konusunda ikiye bölünmüş durumda.
Resmi sağlık verilerine göre, 2019–2022 arasında yüzlerce kişi zehirli örümceklerle temas nedeniyle hastaneye kaldırılırken, 2022–2025 döneminde bu sayı belirgin şekilde arttı. Vakalar, özellikle bir yıl içinde zirve yaparak endişeleri artırdı.
Bilim insanları, artışın arkasında “soylu yalancı dul örümceği” olarak bilinen Steatoda nobilis türünün hızla çoğalmasının olabileceğini düşünüyor. Bu türün özellikle evlerin içinde ve çevresinde yaşamayı tercih ettiği, bu nedenle insanlarla temas riskinin arttığı ifade ediliyor.
Uzmanlar, bu örümceğin vücudundaki kafatasını andıran açık renkli desenlerle ayırt edilebildiğini belirtiyor.
Sağlık yetkilileri, zehirli örümceklerle karşılaşmanın hâlâ nadir olduğunu vurgularken, ısırık durumunda hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirtiyor.
Özellikle:
Şiddetli ağrı
Şişlik
*Nefes darlığı
gibi belirtiler görülmesi halinde acil tıbbi yardım alınması öneriliyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum