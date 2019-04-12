Yüzlercesi ölmüştü! Oltu Çayı'nda yine aynısını yaptılar

Erzurum'da büyük tartışmalara neden olay yine meydana geldi. Oltu’nun Kurupınar mevkiinden geçen Oltu Çayı'na tonlarca zift ve yanmış atık yağ boşaltıldı. HES göletinde görülen zift ve yanmış yağ suyun üzerini kaplamış durumda.

"ÇOK SAYIDA CANLI HAYATINI KAYBEDİYOR"

Oltulu doğasever Bayram Arpa, “Oltu çayına döktükleri ziftle bir çok canlı hayatını kaybediyor. Bunu yapanların bulunması ve cezalandırılmasını istiyoruz. Bir daha böyle bir şeyin yaşanmamasını istiyoruz" diye konuştu.

GEÇEN SENE DE AYNISI YAŞANDI

Kurupınar mevkiinden geçen Oltu Çayı'nın etrafını saran zift ve yanmış atık yağdan ötürü sayısız kuş ve balığın ölümü üzerine Oltulu vatandaşlar büyük tepki göstermişti. (İHA)





