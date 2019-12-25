Yüzlercesi ormana bırakılmış! Gizemi çözülemedi

Şile'de ormana bırakılan yüzlerce otomobil lastiği havadan görüntülendiŞile'de ormana bırakılan yüzlerce otomobil lastiği doğa katliamına neden oluyor. Ormandaki bitki örtüsü ve su birikintilerine oldukça zarar veren lastikleri görenler adeta şaşkınlığa uğruyor. Lastiklerin kim tarafından ve ne zaman bırakıldığı ise bilinmiyor.Yüzlerce lastiğin ormandaki görüntüleri ise havadan görüntülendi.

YÜZLERCE OTOMOBİL LASTİĞİ G-HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Aynı zamanda su birikintilerine oldukça zarar veriyor. Lastiklerin içerisinde bulunduğu su birikintisine de siyah bir görüntü oluşturması dikkatlerden kaçmıyor. Şile'de ormana bırakılan yüzlerce otomobil lastiği doğa katliamına neden oluyor. Ormandaki bitki örtüsü ve su birikintilerine oldukça zarar veren lastikleri görenler adeta şaşkınlığa uğruyor. Lastiklerin kim tarafından ve ne zaman bırakıldığı ise bilinmiyor.Yüzlerce lastiğin ormandaki görüntüleri ise havadan görüntülendi.

KİM, NEDEN BIRAKTI BİLİNMİYOR

Adeta doğa katliamına yol açan lastiklerin kim tarafından ve neden bırakıldığı ise bilinmiyor. Lastiklerden şikayetçi olan Şile sakini İsmail Alkan, “10 yıldan fazladır bu lastikler burada. Gölet oluşuyor burada, ama balık yaşayamıyor. En kurak zamandayız, daha önceli seneler gelseydiniz göremeyecektiniz, çünkü burası su dolu oluyor. O yüzden şimdi görebiliyorsunuz. Ve simsiyah su” dedi.