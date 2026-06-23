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Yüzlercesi telaş içinde! Orman artık tamamen onlara ait: Adeta apartman diktiler

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, bu günlerde yüzlerce leylek ailesinin yavru telaşına sahne oluyor. Yaklaşık 900 leylek yuvasına ev sahipliği yapan deltada, yumurtadan çıkan yavruların büyüme süreci doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Yüzlercesi telaş içinde! Orman artık tamamen onlara ait: Adeta apartman diktiler
Çiğdem Berfin Sevinç

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Afrika'dan yaklaşık 7 bin kilometrelik uzun ve zorlu göç yolculuğunu tamamlayarak Samsun'daki Kızılırmak Deltası'na ulaşan leylekler, mart ayının sonu ile nisan ayının başında bölgeye yerleşti. Özellikle Bafra ilçesine bağlı Doğanca Mahallesi mevkisinde bulunan ve "Leylek Ormanı" olarak bilinen alanda yoğunlaşan leylekler, ağaçların üzerinde kurdukları çok katlı yuvalarla adeta bir apartman görüntüsü oluşturuyor.

Yüzlercesi telaş içinde! Orman artık tamamen onlara ait: Adeta apartman diktiler 1

HER BİRİNDE 4-5 TANE VAR

Göç döneminde ilk olarak bölgeye gelen erkek leylekler, geçen yıldan kalan yuvalarını onararak yeni sezona hazırladı. Ardından nisan ayında dişi leyleklerin de gelmesiyle birlikte kuluçka dönemi başladı. Geçtiğimiz ay yumurtadan çıkan yavrular ise şimdi anne ve babalarının büyük özveriyle taşıdığı yiyeceklerle besleniyor.

Yüzlercesi telaş içinde! Orman artık tamamen onlara ait: Adeta apartman diktiler 2

Yuvalarda ortalama 4 ila 5 yavru bulunduğu gözlemlenirken, ebeveyn leylekler gün boyunca yavrularının bakımını üstleniyor. Yavruların yaklaşık dört haftalık gelişim sürecinin ardından ilk uçuş denemelerini gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu süreçte leylek aileleri, deltadaki sulak alanlar ve çayırlarda besin arayarak yavrularını büyütmeye çalışıyor.

Yüzlercesi telaş içinde! Orman artık tamamen onlara ait: Adeta apartman diktiler 3

HEYECANLA GÖZLEMLENİYOR

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Kızılırmak Deltası, yalnızca leyleklere değil yüzlerce kuş türüne de yaşam alanı sunuyor. Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan delta, özellikle yaz aylarında yavruların büyüme dönemine tanıklık etmek isteyen doğa fotoğrafçıları ve kuş gözlemcileri için eşsiz görüntüler sunuyor.

Yüzlercesi telaş içinde! Orman artık tamamen onlara ait: Adeta apartman diktiler 4

Doğal yaşamın en etkileyici döngülerinden birine ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, leyleklerin yavrularını büyütme mücadelesi ve yeni neslin hayata hazırlanışı, doğanın eşsiz güzelliklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Yüzlercesi telaş içinde! Orman artık tamamen onlara ait: Adeta apartman diktiler 5

Yüzlercesi telaş içinde! Orman artık tamamen onlara ait: Adeta apartman diktiler 6

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yumurta Kızılırmak orman leylek apartman
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