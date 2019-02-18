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Yüzleşme 1. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Yüzleşme dizisi konusu ve oyuncuları

DİZİ HABERLERİ  | 18.02.2019 02:14 | Son Güncelleme

Kanal D'nin merakla beklenen Yüzleşme dizisinin 1. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Başrollerini Uğur Yücel, Hande Doğandemir ve Engin Öztürk'ün paylaştığı Yüzleşme dizisinin fragmanı büyük merak uyandırdı. Masal isimli esrarengiz kadının kasabaya gelişi her şeyi değiştiriyor. Fragmanda Masal'ın ''İntikam için mezarımdan geri döndüm' sözleri dikkat çekiyor. İşte Yüzleşme dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve 1. bölüm fragmanı.

Başrollerini Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Zeynep Eronat ve Yeşim Ceren Bozoğlu’nun oynadığı, yapımını T Company'nin üstlendiği "Yüzleşme" dizisi yakında Kanal D'de başlıyor.

YÜZLEŞME KONUSU NEDİR?
Masal ismindeki esrarengiz kadının kasabaya gelişi ile yıllardır saklanan büyük sırlar açığa çıkacak ve kasabada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender Kasabası'nda geçen hikâyede geçmişin intikamı ve sırlarla dolu olaylar gün yüzüne çıkacak.

Masal, geçmişin büyük intikamını almak üzere Kalender Kasaba'sına gelir. Yıllar sonra adım attığı kasabada hiçbir şey eskisi gibi değildir. Karşısına çıkan tehlikeler, Masal'ın kasabadaki almak istediği topraklara engel olacak mı? Genç kadın kasabaya gelişiyle 15 yıldır saklanan sırları açığa çıkarıp, Gonca'nın intikamını alacak mı?

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