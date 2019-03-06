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Yüzleşme'de Masal'ın kim olduğu ortaya çıkıyor mu? Yüzleşme dizisi 2. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 06.03.2019 00:59 | Son Güncelleme

Kanal D'nin iddialı dizisi Yüzleşme'nin 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 5 Mart Salı akşamı ilk bölümüyle ekrana gelen Yüzleşme'nin 2. bölümünde Masal ve Ömer büyük bir çıkmaza giriyor. Yüzleşme'de gizemli karakter Masal'ın gerçekte kim olduğu kasabada ortaya çıkacak mı? Zümrüt, Masal'ın kim olduğunun anlaşılmaması için çırpınırken, Masal kendini belli edecek mi? Masal ve Ömer, Ufuk'un kim tarafından vurulduğunu bulabilecek mi? İşte Yüzleşme 2. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Zeynep Eronat ve Yeşim Ceren Bozoğlu’nun başrollerini paylaştığı Yüzleşme dizisi ilk bölümüyle Kanal D'de yayınlandı. Çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender kasabasında geçen bir hikayeyi anlatan dizinin 2. bölüm fragmanı da yayınlandı.

YÜZLEŞME 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yüzleşme 2. bölümde Masal'ın intikam almak için yanına gittiği Battal'ın yeğeni Ufuk, başkası tarafından vurulur. Masal'ı takip eden Ömer ise yerde yatan Ufuk'u ve çaresiz bir halde görünen Masal'ı görür. Ömer ve Masal bu durumu saklamaya çalışır. Fikret ise kaybettiği şeyleri geri almak için hırslanır. Ömer bu konudaki en büyük destekçisidir. Zümrüt, Masal ve Ömer'in yakınlaştığını anlayınca çılgına döner. Planı bozmaması için Masal'ı bu konuda uyarır. Diğer taraftan Ömer, Gonca ile ilgili gerçekleri öğrenmek için Levent'i sıkıştırır. İki eski arkadaş karşı karşıya kalır.

Yüzleşme, 12 Mart Salı 19.45'te Kanal D’de!

YÜZLEŞME NEREDE ÇEKİLİYOR?
Yüzleşme'nin çekimleri Alanya ağırlıklı olmak üzere Antalya ve ilçelerinde büyük bir özveriyle devam ediyor. Kadro ve hikâyesiyle şimdiden merak uyandıran dizi, aynı zamanda Alanya ve çevresinin tüm güzelliğini de ekrana getirecek.

YÜZLEŞME GENEL KONUSU NEDİR?
Masal, 15 sene önce umutlarını hayallerini ve gerçek adını bıraktığı Kalender Kasabasına bambaşka bir kimlikle geri döner. Amacı kendisinden çalınan hayatının intikamını almak ve bunu ona yapanlarla yüzleşmektir. Masal’ın gelişiyle Kalender Kasabası’nda pandoranın kutusu aralanacak ve Kalender kasabası sakinleri şimdiye kadar hiç şahit olmadığı olaylara tanıklık edeceklerdir.

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