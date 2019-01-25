Yüzleşme dizisinden ilk fragman yayınlandı! Yüzleşme konusu nedir?

Yapımını T Company’nin, yapımcılığını Bülent Turgut’un üstlendiği "Yüzleşme"nin başrollerini Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk ve Yiğit Kirazcı paylaşıyor. Senaryosunu Altuğ Küçük’ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Sorak ve Burak Arlıel oturuyor.
YÜZLEŞME KONUSU NEDİR?
Çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender Kasabası'nda geçen hikayede geçmişte yaşanan olaylar, sırlar teker teker gün yüzüne çıkarken kasabada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yüzleşme, yakında Kanal D’de!
Tekirdağ'da dehşet! Taradılar: Ölü ve yaralılar var
Gülmekten kırdı geçirdi! '"Ağır yaşamlar..."
Yıl: 1923... Ulu Önder Atatürk'ün sağındaki kişi...
Kafenin önünde herkesi duygulandıran olay!
Her şey iyi bir ilişki bulmak için...
Bedelli askerlik bu kez caps'lere konu oldu
Akdeniz 5.1'le sallanmıştı! Uzmandan korkutan sözler: Bundan sonraki...
Okul müdürlerine 'İstanbul Türkçesi' talimatı!
Instagram'dakiyle gerçekteki uyuşmayınca... Bakın ne yaptı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum