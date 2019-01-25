TREND

Yüzleşme dizisinden ilk fragman yayınlandı! Yüzleşme konusu nedir?

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 25.01.2019 22:06 | Son Güncelleme

Kanal D'nin merakla beklenen iddialı dizisi Yüzleşme'nin ilk fragmanı yayınlandı. Başrollerini Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk ve Yiğit Kirazcı'nın oynadığı Yüzleşme dizisi çarpıcı konusuyla da dikkat çekiyor. İşte Yüzleşme 1. bölüm fragmanı ve konusu.

Yapımını T Company’nin, yapımcılığını Bülent Turgut’un üstlendiği "Yüzleşme"nin başrollerini Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk ve Yiğit Kirazcı paylaşıyor. Senaryosunu Altuğ Küçük’ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Sorak ve Burak Arlıel oturuyor.

YÜZLEŞME KONUSU NEDİR?
Çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender Kasabası'nda geçen hikayede geçmişte yaşanan olaylar, sırlar teker teker gün yüzüne çıkarken kasabada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yüzleşme, yakında Kanal D’de!

yüzleşme afiş


PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Çok izlenen o dizinin kadrosuna dahil olduÇok izlenen o dizinin kadrosuna dahil oldu
Organize İşler 2’nin vizyon tarihi belli olduOrganize İşler 2’nin vizyon tarihi belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yüzleşme yüzleşme konusu yüzleşme oyuncu kadrosu yüzleşme 1. bölüm fragmanı izle

En Çok Okunan Trend Haberler

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Sokak ortasında rezalet! Güçlükle ayırdılar

Sokak ortasında rezalet! Güçlükle ayırdılar

Tekirdağ'da dehşet! Taradılar: Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'da dehşet! Taradılar: Ölü ve yaralılar var

Çok izlenen o dizinin kadrosuna dahil oldu

Çok izlenen o dizinin kadrosuna dahil oldu

İlginizi Çekebilir

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz transferler!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz transferler!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İşte Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden ilk görüntüler!

İşte Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden ilk görüntüler!

Diriliş Ertuğrul'da Dragos'u şoke eden plan!

Diriliş Ertuğrul'da Dragos'u şoke eden plan!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vurgun dizisi ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi! Vurgun 1. bölüm yeni fragmanı izle

Vurgun, reyting rekortmeni diziye rakip oluyor!

Berna Keklikler, Yasak Elma'nın kadrosuna dahil oldu

Çok izlenen o dizinin kadrosuna dahil oldu

Organize İşler 2’nin vizyon tarihi belli oldu

Organize İşler 2’nin vizyon tarihi belli oldu

Dakota Johnson’lı “Wounds”un posteri yayınlandı

Dakota Johnson’lı “Wounds”un posteri yayınlandı

Meghan Markle olmadan devam edemediler... Suits bitiyor!

Meghan Markle olmadan devam edemediler...

John Wick 3'teki köpekli sahnelerin sırrı ortaya çıktı

John Wick 3'teki köpekli sahnelerin sırrı ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.