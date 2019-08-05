Yüzü bir anda şişmeye başladı ama o fotoğraf çekmeye devam etti!

İngiltere'de Kendall Calling müzik festivaline giden Caitlyn Tyson'ın yüzü birden bire şişmeye başladı. Bu ilginç durumun ise çimen alerjisinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

ŞİDDETLİ ŞİŞME HALİ

Tyson, anjiyoödem adı verilen bir rahatsızlıkla karşı karşıyaydı. Anjiyoödem, deri yüzeyinin altında kaşıntıyla birlikte oluşabilen şiddetli bir şişme şeklidir. Uzmanlar, anjiyoödemde, şişlik şiddetli olduğunda ve boğazın yakınında meydana geldiğinde tehlikeli olabileceğini ama genellikle bu durumun zararsız olduğunu belirtiyor.

UMURSAMAYIP BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİ

Müzik festivalinde arkadaşlarıyla eğlenen Caitlyn Tyson, belirtiler ortaya çıkmaya başlayınca yaşadığı rahatsızlığı dikkate almayarak eğlenmeye devam etti. Hatta bol bol fotoğraf çekerek bu anı ölümsüzleştirmeye karar verdi.

İHMAL ETMEMEK GEREK

Tyson, içinde bulunduğu durumu dikkate almadan eğlenmeye devam etse de uzmanlar, anjiyoödemde şişliğin olduğu yere göre tehlikeli bir durumun söz konusu olabileceği konusunda uyarıyor.



