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Yüzü diğer bebeklerden farklı olduğu için hastanede terkedilen bebeği hemşire ve eşi evlat edindi!

Seray Üstün Seray Üstün 21.12.2020 15:40 | Son Güncelleme:
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Yüzü diğer bebeklerden farklı olduğu için hastanede terkedilen bebeği hemşire ve eşi evlat edindi!

Dünyada hala iyi insanlar var. Öyle ki Bartsocas-Papas sendromu nedeniyle biyolojik annesi ve babası tarafından istenilmeyen bir bebeği evlat edinen çift bunun en güzel örneğini oluşturuyor. Evlat edindikleri çocuklarının sağlığına kavuşması için elinden geleni yapan çift hikayesiyle yürekleri ısıtıyor. Şanssız bir hayat hikayesiyle yolculuğuna başlayan Adam’ın yaşamını değiştiren çift ruhunuzu eritecek ve hayatın ışıkla dolu olduğunu hissettirecek.

Adam isimli bebek dünyaya geldiğinde ailesi fiziksel görüntüsü nedeniyle oğullarını bir türlü kabul edemedi. Sağlıklı organlarla dünyaya gelen Adam’ın göz kapakları, burnu ve elleri yoktu. Adam’ın anne ve babası doğumun sonrasında bebeklerini hastanede terk etti. Nadiren görülen bir rahatsızlıkla dünyaya gelen Adam’ın hayatını ise doğduğu hastanede çalışan bir hemşire ve eşi değiştirdi.

KUCAĞINA ALDIĞINDA KARARINI VERDİ

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Bebeğin dünyaya geldiği hastanede çalışan Raja ve Jessica Paulraj çifti, ailenin bebeği terketmesini kabullenemedi. Hemşire Adam’ı kucağına aldığında onunla özel bir bağ kurdu ve çift hemen evlat edinmek için işlemlere başladı.

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Adam’ı evlat edindikten sonra sağlığı ile yakından ilgilenen çift onu Amerika Birleşik Devletleri’nde özel bir hastaneye götürdü. Adam birden fazla operasyon geçirdi. Ancak operasyonlar maddi açıdan aileyi zora soktu. Operasyon masrafları için 100 bin dolar gerekiyordu. Gerek birikimleri gerekse de hayırseverlerin yardımıyla gereken miktarı toplamayı başardılar.

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YENİ EVİNDE ÇOK MUTLU

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Geçirdiği onlarca operasyonun ardından Adam’ın göz kapakları ve ağzı yeniden oluşturuldu. Yeni ailesiyle birlikte mutlu bir yaşam süren Adam’ı evlat edinen aile adeta çocuklarının üzerine titriyor.

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