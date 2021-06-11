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Yüzü yıllarca gizli kalacak: Gigi Hadid sadece saç rengini gösterdi

11.06.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen yılın eylül ayında dünyaya gözlerini açan Khai Hadid Malik'in annesine ve babasına ne kadar benzediği, gözlerinin rengi, yüzünün şekli büyük bir merak konusu.

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Geçen yılın eylül ayında dünyaya gözlerini açan Khai Hadid Malik'in annesine ve babasına ne kadar benzediği, gözlerinin rengi, yüzünün şekli büyük bir merak konusu. Ancak başta annesi Gigi Hadid olmak üzere ne babası Zayn Malik ne büyükannesi Yolanda Hadid ne de dedesi Mohamed Hadid, sosyal medyada onun yüzünü göstermemekte kararlı. Elbette bunun da önemli bir nedeni var.

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SAÇ RENGİ ANNESİNE BENZİYOR

Gigi Hadid, Instagram sayfasında 9 aylık olan kızı Khai ile birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştı. Elbette yine onun yüzünü göstermeme kuralını bozmadan! Minik Khai'nin gözler önüne serilen tek özelliği saçlarının rengi oldu. Görünüşe göre Khai annesi gibi sarışın bir bebek. Ama yine yüzü merak konusu olarak kaldı.

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BİR ÖRNEK MAYO

Bu paylaşımlarda dikkat çeken ve Gigi Hadid'in takipçilerinin mesajlar yağdırdığı bir başka ayrıntı daha var, Anne- kız bir örnek mayolarla havuz keyfi yaptı. Hem Gigi Hadid hem de Khai, koyu ve açık yeşil tonlarda kareli mayolar giydi. Bu durum da Hadid'in takipçileri tarafından paylaşımlara yorum yağmasına neden oldu. Top modelin ünlü ve ünsüz hayranları bu bir örnek giyime mesajlar yazdı.
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YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Hadid'in meslektaşı Halima Aden "Muhteşem" diye yorum yaparken, annesi Yolanda Hadid de kızıyla torununun fotoğraflarına "Kızlarımı seviyorum" diye yorum yaptı. Anne- kız geçen ay da bir örnek kıyafetleriyle yine sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Gigi Hadid Instagram
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