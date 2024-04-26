Lise mezuniyetindeki 'drag queen' performansı tepkilere neden oldu! Veliler resmen ayaklanıp duruma isyan etti

Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico bölgesindeki bir lise mezuniyet törenindeki dans performansı tepkilerin odağına yerleşti. Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde yerel medya tarafından Mythica Sahreen olarak tanımlanan drag sanatçısının düzinelerce genç izlerken dans ettiği görüldü. Hatta bazı kız öğrencilerin Sahreen'in performansına eşlik ettiği anlar da yer aldı.

Veliler gösteriyi uygunsuz olmakla eleştirerek okul yetkililerine tepkilerini gösterdi. KRQE'e konuşan bir veli, "Anne ve babaların hiçbiri böyle bir gösteri yapılacağı konusunda uyarılmadı. Bu son derece uygunsuz bir durum. Velilerin kesinlikle bilgilendirilmesi gerekiyordu" dedi.

Gösteriye yönelik olarak okul yetkililerin bir açıklama yapılmazken olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ve okul müdürünün görevine son verildiği ifade edildi.

DRAG QUEEN NEDİR?

Drag queen, cinsiyetler arası kıyafet değiştirme sanatını icra eden bir sanatçıdır. Genellikle erkek olan bu sanatçılar, kadınsı kıyafetler ve makyajla sahne performansları gerçekleştirirler. Drag queen'ler, genellikle eğlence endüstrisinde, gece kulüplerinde ve barlarda performans sergilerler. Bazı drag queen'ler ayrıca aktivizm gibi toplumsal konuları da ele alarak toplumu bilinçlendirmeye çalışabilirler. Bu sanat formu genellikle cinsel kimlikler ve toplumsal cinsiyet rolleriyle oynamayı amaçlar.