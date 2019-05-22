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Yüzüğünü öyle bir şeye benzettiler ki! Görenler sosyal medyada rezil etti!

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 22.05.2019 11:48 | Son Güncelleme

Facebook grubuna büyük bir heyecanla nişanlan yüzüğünü paylaşan kadının tek taşı öyle bir şeye benzetildi ki kadın sosyal medyada rezil oldu...

Yüzüğünü öyle bir şeye benzettiler ki! Görenler sosyal medyada rezil etti!

Dr. Pimple Popper ismi size yabancı geliyorsa hemen anlatalım: Kendisi kist haline gelmiş siyah nokta ve sivilce gibi iltihaplı cilt problemlerini çözmesiyle meşhur. Hatta bu isim altında bir televizyon programı var. İsmini bilmiyor olabilirsiniz ama sivilce ve siyah nokta patlatma videoları o kadar viral oldu ki sosyal medyada mutlaka karşınıza çıkmıştır.

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Şimdiki hikayenin aslında bu tip sivilcelerle bir ilgisi yok fakat Dr. Pimple (Doktor sivilce) hayranları bir kadının Facebook gruba paylaştığı bir yüzüğü patlamaya hazır bir sivilceye benzetti ve kadını sosyal medyada tiye aldı.

Gelin adayı, nişan yüzükleriyle ilgili iyi-kötü yorumların yapıldığı "Ring Shaming" Facebook grubuna büyük bir heyecanla, nişan yüzüğünün fotoğrafını paylaştı.

yüzük

Makyaj artisti olduğu bilinen kadın pembe nişan yüzüğünün fotoğrafını grupla paylaştığı an yorum yağmuruna tutuldu.
Kadının mutlulukla gösterdiği pembe taşlı yüzüğü insanlar kistik, patlamaya hazır sivilceye benzetti! Kimileri yüzüğün "parmak su toplamış" gibi görünüyor dese de bir kullanıcı, "Yüzüğün o kadar sahte duruyor ki inanın yatakta kadınların yaptığı sahte orgazmdan bile daha kötü!" yorumunu yaptı.

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