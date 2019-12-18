Mynet Trend

Yüzüklerin Efendisi dizisine 'aşırı kıllı' oyuncu aranıyor

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisinin kast ajansı sıra dışı bir ilan yayınladı. Rekorlar kırmasına kesin gözüyle bakılan dizinin kast ajansı, ork rolü için “çok fazla kırışıklığı olan” ve “aşırı kıllı” kişi arayışına girdi.

Yüzüklerin Efendisi dizisine 'aşırı kıllı' oyuncu aranıyor

Amazon’un dev bütçeli Yüzüklerin Efendisi dizisinin kast ajansından ilginç bir ilan yayınlandı. “Yüzün biraz şey mi?” yazan ilanda ayrıca ork rolü için “çok fazla kırışıklığı olan” ve “aşırı kıllı” kişilerin arandığı belirtildi.

Ajans “tüm yaş ve etnik gruplardan karakteristik yüze sahip ve aşırı kıllı” kişilere ve 1,52’nin altı ya da 1,95’in üstündekilere başvuru çağrısı yaptı. İlanda “eğer deri çanta gibi görünüyorsanız ya da aşırı kırışıklığınız varsa” bu role uygun olduğunuz belirtiliyor.

PRI_112038386

Orijinal film üçlemesinde orklar Karanlık Lord ordularının ilkel askerleriydi. Fiziksel açıdan kısa boylu ve insansı bir yapıları olan orkların gergin ve kıvrımlı ciltleri vardı.

Yüzüklerin Efendisi dizisinin 1 milyar dolara (yaklaşık 6 milyar TL) mâl olması bekleniyor. Dizi ana kötü karakteri canlandıracak Joseph Mawle ile Markella Kavenagh ve Ema Horvath’u bir araya getiriyor. Olayların Orta Dünya’nın İkinci Çağı’nda geçeceği dizi hem film üçlemesinde hem de kaynak romanlarda yaşananların öncesini anlatacak.

PARTNERGülşen 15 milyona aldığı evini satamayınca...Gülşen 15 milyona aldığı evini satamayınca...
O sahneler meğer böyle çekiliyormuşO sahneler meğer böyle çekiliyormuş
MasterChef'te eleme adayı belli oldu! Yakınlarıyla birlikte yarıştılarMasterChef'te eleme adayı belli oldu! Yakınlarıyla birlikte yarıştılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yüzüklerin Efendisi dizisi oyuncu arayışı

En Çok Okunan Trend Haberler

Kahreden haber geldi! Zülal de kurtarılamadı!

Kahreden haber geldi! Zülal de kurtarılamadı!

Turuncu kodlu uyarı geldi! Yoğun olacak

Turuncu kodlu uyarı geldi! Yoğun olacak

Arkadaşının eşiyle yatak odasında yakalandı! Bıçaklayıp firar etti...

Arkadaşının eşiyle yatak odasında yakalandı! Bıçaklayıp firar etti...

Öldüresiye dövmüşlerdi! Garson yaşadığı dehşeti anlattı!

Öldüresiye dövmüşlerdi! Garson yaşadığı dehşeti anlattı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doktorlar'ın efsane ismi Mucize Doktor dizisinde!

Doktorlar'ın efsane ismi Mucize Doktor dizisinde!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: "Umarım caps'im yapılmaz"

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: "Umarım caps'im yapılmaz"

Mucize Doktor'da büyük sürpriz!

Mucize Doktor'da büyük sürpriz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Narcos: Mexico taze oyuncularla yoluna devam ediyor

Narcos: Mexico'da aksiyonun dozu yükseliyor

Sessiz Bir Yer 2’den (A Quiet Place 2) ilk teaser geldi

Beklenen korku filminden ilk görüntüler geldi!

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi’ne özel gösterim

Jeditürk ekibi 'Skywalker'ın Yükselişi' için buluşuyor

TV yıldızlarının bölüm başı aldığı ücretler dudak uçuklattı

TV yıldızlarının bölüm başı aldığı ücretler dudak uçuklattı

Televizyon tarihinin en büyük 'Skandal'larından biri açığa çıktı!

Televizyon tarihinin en büyük 'Skandal'larından biri açığa çıktı!

Baba Parası’nda 30 yıl yaşlanan Murat Cemcir’in makyajı büyük ilgi gördü

'Yaşlılık zor zanaat'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.