Yüzüklerin Efendisi dizisine 'aşırı kıllı' oyuncu aranıyor

Amazon’un dev bütçeli Yüzüklerin Efendisi dizisinin kast ajansından ilginç bir ilan yayınlandı. “Yüzün biraz şey mi?” yazan ilanda ayrıca ork rolü için “çok fazla kırışıklığı olan” ve “aşırı kıllı” kişilerin arandığı belirtildi.

Ajans “tüm yaş ve etnik gruplardan karakteristik yüze sahip ve aşırı kıllı” kişilere ve 1,52’nin altı ya da 1,95’in üstündekilere başvuru çağrısı yaptı. İlanda “eğer deri çanta gibi görünüyorsanız ya da aşırı kırışıklığınız varsa” bu role uygun olduğunuz belirtiliyor.

Orijinal film üçlemesinde orklar Karanlık Lord ordularının ilkel askerleriydi. Fiziksel açıdan kısa boylu ve insansı bir yapıları olan orkların gergin ve kıvrımlı ciltleri vardı.

Yüzüklerin Efendisi dizisinin 1 milyar dolara (yaklaşık 6 milyar TL) mâl olması bekleniyor. Dizi ana kötü karakteri canlandıracak Joseph Mawle ile Markella Kavenagh ve Ema Horvath’u bir araya getiriyor. Olayların Orta Dünya’nın İkinci Çağı’nda geçeceği dizi hem film üçlemesinde hem de kaynak romanlarda yaşananların öncesini anlatacak.



