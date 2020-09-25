Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Yüzüklerin Efendisi'nin başrol oyuncusundan Marvel'a gönderme: 'Daha büyüğü olamaz'

Yüzüklerin Efendisi'nin başrol oyuncusundan Marvel'a gönderme: 'Daha büyüğü olamaz'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Yüzüklerin Efendisi dizisinin çekimleri son sürat devam ediyor. Dizide Galadriel karakterini canlandıran Morfydd Clark, dizinin setini Marvel'la kıyasladı: Daha büyüğü olamaz.

Yüzüklerin Efendisi'nin başrol oyuncusundan Marvel'a gönderme: 'Daha büyüğü olamaz'

Yüzüklerin Efendisi dizisiyle ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. Amazon’da yayınlanacak olan dizide Galadriel karakterini canlandıran Morfydd Clark, diziye dair bazı açıklamalarda bulundu. J.R.R. Tolkien’in yarattığı evrenin film uyarlamasında Galadriel karakterini Cate Blanchett canlandırmıştı.

The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) dizisinde kimler rol alıyor, ne zaman yayınlanacak? İşte Yüzüklerin Efendisi dizisiyle ilgili tüm bilgilerThe Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) dizisiyle ilgili tüm bilgiler

Şubat’tan bu yanan dizinin çekimleri için Yeni Zelanda’da bulunan Clark, NME’ye Zoom bağlantısı üzerinden verdiği röportajda, “Burada kalmam gerektiği çok açıktı. Kesinlikle ev hasreti çekiyorum ama şu anda olup bitenlere kıyasla bu çok küçük bir dert” diye belirtti.

Yeni çalışmaya başladığınız kişilerle tecride girmek kesinlikle garip. Ama sanırım hepimiz birbirimize aile gibi davranıyoruz. Elbette ara sıra insanlardan rahatsız olsan da yine de onları seversin… çünkü başka bir çaren yoktur. Oyuncu kadrosuyla geçirdiğim bu zamanın sette faydalı olacağını düşünüyorum. Ama açıkçası izleyicilerin tecritten önce ve sonra çekilen bölümleri gözlerimizden anlayabileceğine dair endişe duyuyorum.

'BUNU DUYMAK ÜZÜCÜYDÜ'

Daha önce Cate Blanchett’in canlandırdığı Galadriel karakterinin gençliğiyle izleyicilerin karşısına çıkacak Galli oyuncu şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlarım (Yüzüklerin Efendisi’ne) bayılır. Üniversiteden Cardiff’e ne zaman dönseler ben de drama okulundan dönsem bir evde üç filmi de arka arkaya izlerdik. Fakat onlara dizide yer alacağımı söylediğimde, 'Gerçekten mi? Bunu dört gözle bekliyorduk ama onun içinde sadece sen olacaksın, bundan pek zevk alamayacağız' dediler. Bunu duymak çok üzücüydü!

'SET DEVASA BÜYÜKLÜKTE'

Clark ayrıca Orta Dünya’nın kendisi için ne kadar önemli olduğundan ve setin devasa büyüklüğünden bahsetti:

Bu filmler benim için çok ikonik. Aslında buraya geldiğimden beri Tolkien evrenine dair bildiklerimi bastırıyorum. Yüzüklerin Efendisi’ni yaparak muazzam şeyleri düzeltmiş gibi hissediyorum.

Dizide çalışanların sayısı sürekli olarak akıllara durgunluk veriyor. Bir kişinin işi tozun ayak seslerine ve nefese nasıl tepki verdiğini görmekten ibaret! Bu daha önce aklımdan hiç geçmezdi. Marvel gibi bir şey dışında işlerin bundan çok daha büyük olabileceğini düşünmüyorum.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler? Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler?
'Scientology tarikatının lideri olmak üzere yetiştiriliyor' 'Scientology tarikatının lideri olmak üzere yetiştiriliyor'
Samuel L. Jackson'lı yeni Testere filminden bomba iddiaSamuel L. Jackson'lı yeni Testere filminden bomba iddia
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Kötü haberler peş peşe geldi! Bu sene hiçbirini göremeyeceğiz
Kötü haberler peş peşe geldi! Bu sene hiçbirini göremeyeceğiz
Gazete ilanıyla ortaya çıktı! Deadpool'dan beklenmeyen hamle
Gazete ilanıyla ortaya çıktı! Deadpool'dan beklenmeyen hamle
Olay yaratan filmin devamı geliyor! İsa Mesih'in Çilesi: Diriliş
Olay yaratan filmin devamı geliyor! İsa Mesih'in Çilesi: Diriliş
Keanu Reeves'le John Wick'in ortak noktası
Keanu Reeves'le John Wick'in ortak noktası
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman yayınlanacak?
Merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman yayınlanacak?
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
'Genç arkadaşlarımın cinsellikleri çok fazla ön plana çıktı'
'Genç arkadaşlarımın cinsellikleri çok fazla ön plana çıktı'
Keanu Reeves’ten beklenen açıklama geldi! Wolverine'i canlandıracak mı?
Keanu Reeves’ten beklenen açıklama geldi! Wolverine'i canlandıracak mı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jada ve Will Smith'in kurduğu okulda Scientology tarikatının eğitimlerini verdiği iddia edildi
Jada ve Will Smith'in kurduğu okulda Scientology tarikatının eğitimlerini verdiği iddia edildi
Tom Cruise hakkında bomba iddia: 'Scientology tarikatının lideri olmak üzere yetiştiriliyor'
'Scientology tarikatının lideri olmak üzere yetiştiriliyor'
Yeni Testere filmi Spiral'le ilgili bomba iddia: Üçleme olabilir
Samuel L. Jackson'lı yeni Testere filminden bomba iddia
Ryan Ryenolds kesenen ağzını açtı: Futbol takımı satın alıyor
Gazete ilanıyla ortaya çıktı! Deadpool'dan beklenmeyen hamle
Fruits Basket’in final sezonu 2021’de yayınlanacak
Sevilen animasyonla ilgili son karar verildi
Mel Gibson kararını verdi: The Passion of the Christ 2 geliyor
Olay yaratan filmin devamı geliyor! İsa Mesih'in Çilesi: Diriliş
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.