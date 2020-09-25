Yüzüklerin Efendisi'nin başrol oyuncusundan Marvel'a gönderme: 'Daha büyüğü olamaz'

Yeni çalışmaya başladığınız kişilerle tecride girmek kesinlikle garip. Ama sanırım hepimiz birbirimize aile gibi davranıyoruz. Elbette ara sıra insanlardan rahatsız olsan da yine de onları seversin… çünkü başka bir çaren yoktur. Oyuncu kadrosuyla geçirdiğim bu zamanın sette faydalı olacağını düşünüyorum. Ama açıkçası izleyicilerin tecritten önce ve sonra çekilen bölümleri gözlerimizden anlayabileceğine dair endişe duyuyorum.

Şubat’tan bu yanan dizinin çekimleri için Yeni Zelanda’da bulunan Clark, NME’ye Zoom bağlantısı üzerinden verdiği röportajda, “Burada kalmam gerektiği çok açıktı. Kesinlikle ev hasreti çekiyorum ama şu anda olup bitenlere kıyasla bu çok küçük bir dert” diye belirtti.

'BUNU DUYMAK ÜZÜCÜYDÜ'

Daha önce Cate Blanchett’in canlandırdığı Galadriel karakterinin gençliğiyle izleyicilerin karşısına çıkacak Galli oyuncu şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlarım (Yüzüklerin Efendisi’ne) bayılır. Üniversiteden Cardiff’e ne zaman dönseler ben de drama okulundan dönsem bir evde üç filmi de arka arkaya izlerdik. Fakat onlara dizide yer alacağımı söylediğimde, 'Gerçekten mi? Bunu dört gözle bekliyorduk ama onun içinde sadece sen olacaksın, bundan pek zevk alamayacağız' dediler. Bunu duymak çok üzücüydü!

'SET DEVASA BÜYÜKLÜKTE'

Clark ayrıca Orta Dünya’nın kendisi için ne kadar önemli olduğundan ve setin devasa büyüklüğünden bahsetti:

Bu filmler benim için çok ikonik. Aslında buraya geldiğimden beri Tolkien evrenine dair bildiklerimi bastırıyorum. Yüzüklerin Efendisi’ni yaparak muazzam şeyleri düzeltmiş gibi hissediyorum.

Dizide çalışanların sayısı sürekli olarak akıllara durgunluk veriyor. Bir kişinin işi tozun ayak seslerine ve nefese nasıl tepki verdiğini görmekten ibaret! Bu daha önce aklımdan hiç geçmezdi. Marvel gibi bir şey dışında işlerin bundan çok daha büyük olabileceğini düşünmüyorum.



