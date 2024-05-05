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Yüzüklerin Efendisi'nin kral Théoden'i, Bernard Hill hayatını kaybetti

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
05.05.2024 18:58
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Yüzüklerin Efendisi serisinde Kral Théoden’i canlandıran ünlü oyuncu Bernard Hill, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Yüzüklerin Efendisi'nin kral Théoden'i, Bernard Hill hayatını kaybetti

Yüzüklerin Efendisi serisinin sevilen karakteri Kral Théoden’i canlandıran ünlü oyuncu Bernard Hill, 79 yaşında hayatını kaybetti.

James Cameron'un 1997 yapımı filminde Titanik'in kaptanını ve Peter Jackson'ın Yüzüklerin Efendisi film üçlemesinde Rohan kralı Théoden'i oynamanın da dahil olduğu muhteşem bir kariyerin başlamasına yardımcı oldu. 1997 Oscar ödüllü filmde Kaptan Edward Smith'i, Yüzüklerin Efendisi'nde ise Kral Théoden'i canlandırdı.

MENAJERİ DOĞRULADI!

Çıkış yapan rolü BBC TV draması Boys from the Blackstuff'ta Liverpool'daki işsizlikle başa çıkmakta zorlanan ve çoğunlukla başarısız olan Yosser Hughes karakterini canlandırdı.

Menajeri Lou Coulson, sabah erken saatlerde oyuncunun hayatını kaybettiğini doğruladı.


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