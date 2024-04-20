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  4. Yüzündeki değişim dikkat çekti! Bülent Serttaş kazancını nereye yatırdığını açıkladı

Yüzündeki değişim dikkat çekti! Bülent Serttaş kazancını nereye yatırdığını açıkladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.04.2024 13:17
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Şarkılarıyla bir dönem herkesin dilinde dolaşan ve eğlencenin aranan yüzü olan Bülent Serttaş değişimiyle dikkat çekti. Verdiği kiloları geri alan Serttaş estetik itirafı geldi. Ünlü isim ayrıca kazancını nereye yatırdığını açıkladı.

Yüzündeki değişim dikkat çekti! Bülent Serttaş kazancını nereye yatırdığını açıkladı

Türk halk müziği sanatçısı, söz yazarı, ve oyuncu Bülent Serttaş son dönemde aldığı kilolar ile dikkat çekiyordu. '24 kilo vermiştim 14'ünü geri aldım' diyen Serttaş'ın yüzündeki değişim de gündem oldu.

Snob Magazin'in haberine göre; Bülent Serttaş, ressam Orhan Umut'un 'Gece Görüşü' adlı sergisine eşiyle katıldı. Sergiyi gezerek beğendiği bir tabloyu satın alan türkücü, son dönemde çocukları için yatırım amaçlı tablo ve obje satın aldığını söyledi.

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YATIRIMINI BAKIN NEREYE YAPIYORMUŞ

Serttaş, "İyi bir koleksiyoner olmaya çalışıyorum. Üç senedir hanımın sayesinde bu işe girdik. Sanat sevgisini çocuklara aşılamaya çalışıyoruz. Babaları zaten sanatın içinde. Resim sanatını da bilsinler ve öğrensineler" dedi.

'YAVAŞ YAVAŞ TOPLUYORUM'

Satın aldığı tabloları nerede sakladığının sorulması üzerine türkücü, "Duvarlarımızı süslüyor, öyle saklanacak gibi şeyler değil, evimizde duvarlarımızı renklendirecek kadar tablomuz var. Yaklaşık olarak 8-10 tablo satın aldım. Sırf tablo almıyorum yani heykelcikler de var yavaş yavaş topluyorum" açıklamasını yaptı.

SERTTAŞ

ESTETİK İTİRAFI

Yüzündeki değişim için ise Serttaş, "Göz kapaklarım düşüyor ve beni rahatsız ediyordu. Sağlık açısından da doktorum müsade etti ve yaptı.

Yani estetik amaçlı değil. İnsanların gözüne kötü gözükecek bir şey olursa iyi olmak için yaparım, karşı değilim. Kliplerimde de hiç filtre kullanmadım" ifadelerini kullandı.

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Bülent Serttaş Oyuncu söyledi
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