Yüzüne Harry Styles dövmesi yaptıran şarkıcı Kelsy Karter'ı görenler şaşırıyor!

Genç şarkıcı Kelsy Karter, yüzüne akla hayale gelmeyecek bir dövme yaptırdı.

24 yaşındaki Karter, hayranı olduğu Harry Styles'a bir doğum günü sürprizi olsun diye sağ yanağına yakışıklı şarkıcının yüzünün dövmesini yaptırdı.

Yeni Zelandalı şarkıcı Karter, Los Angeles'ın ünlü dövme sanatçılarından Romeo Lacoste'e yaptırdığı dövmesiyle çekilen pozunu Instagram sayfasında "Anne, bak kendime ne yaptım" notuyla paylaştı.

Kendini, One Direction grubuyla ünlenen Harry Styles'ın "dişi versiyonu" olarak tanımlayan Kelsy Karter "Onunla yeni albümü için düet yapmak istediğini de" söyledi.

Kelsy Karter, elemanları, kariyerlerine solo olarak devam eden One Direction'ın bir diğer üyesi Zayn Malik ile de bir düet yaptı. Bu düet yakında yayınlanacak.

Kelsy Karter'ın yüzündeki dövme hakkında çeşitli yorumlar da yapıldı. Kimi dövmeyi beğendi, kimi de abartılı buldu.

Ama en çok üzerinde durulan konu Kelsy Karter'ın günün birinde bu kararından pişmanlık duyacağı yönünde oldu.



