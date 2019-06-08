Yüzünüzü gülümsetecek YandexNavi diyalogları

Malum 9 günlük bayram tatilinin yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Pazartesi günü hem okulların, hem de kamu dairelerinin açılacak olması nedeniyle, İstanbul’a dönüş yolu hayli kalabalıklaşmış durumda. Muhtemelen bu durum önümüzdeki bir kaç gün boyunca da aynı şekilde devam edecek.
Peki trafikte beklerken, eğlenmenin, gülmenin hiç bir yolu yok mu? Elbette var. Nitekim bunlardan birisi de Yandex’in navigasyon uygulaması. Evet yanlış okumadınız, Yandex Navigasyon.
Peki nasıl oluyor da bir navigasyon uygulaması, sizi güldürecek, eğlenceli vakit geçirtecek bir hal alıyor? Aslında cevap son derece basit. Kullanıcılar sayesinde.
Malum, Yandex Navi üzerinden anlık olarak bilgi paylaşmak mümkün. Muhtemelen Yandex bunu önde giden sürücelerin, arkadakileri bilgilendirmesi amacıyla kullanıma sunmuş. Fakat zaman zaman öyle diyaloglara şahit oluyoruz ki gülmemek elde değil. Genel olarak da her trafik sıkıştığında bu tarz diyaloglarla karşılaşıyoruz.
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